Als Prigozjin alléén maar kinderboeken had geschreven en getekend, had dat duizenden doden gescheeld

Daar keek ik toch van op. Wijlen één van de grootste Russische oorlogsmisdadigers, het Wagneropperhoofd Jevgeni Prigozjin, schreef twintig jaar geleden een kinderboek. Ik las het in Elsevier Weekblad en daarna in The Moscow Times.

Het boek heet Indraguzik (Agat, 2004) en Prigozjin schreef het voor zijn kinderen ­Polina en Pavel. (Ik wil dat boek hebben!)

Het is het verhaal van een kleine jongen en zijn zuster, die samen met hun ouders in een enorme theaterkroonluchter wonen. De jongen, die Indraguzik heet, valt uit de kroonluchter, komt terecht onder de gewone mensen en probeert zijn weg terug te vinden.

Het is een verhaal dat Prigozjins eigen leven weerspiegelt: hoe een kleine man een grote jongen kan worden. Maar nu de kinderboekenauteur uit de lucht is geschoten, ziet men in het boek voorspellende passages en plotwendingen. Want er is een koning die lijkt op Prigozjin – en door een fout met een toverfluit blijft die koning maar groeien en groeien. Dat wil hij niet, want hij wil zijn eigen mensen helpen en dan moet hij klein zijn.

Omdat ik het boek niet ken, weet ik niets over die treffende passages. Wel doet het mij denken aan het verhaal De bruikleners van Mary Norton. Nog wonderlijker is dat er best aardige illustraties bij het verhaal staan. Jarenzeventigstijl, druk, kleurrijk, cartoonesk. Die illustraties, zo schijnt in het boek te staan, zijn ook van de hand van Prigozjin.

Hoe kan een meedogenloze schurk, een massamoordenaar die ook al acht jaar in de gevangenis had gezeten, zo tekenen en zo’n kinderboek maken? Het is of je hem hebt betrapt op iets aardigs, wat je niet wil.

Had hij een boek geschreven over het ombrengen van puppy’s en kittens, dan had ik gedacht: ja, dat begrijp ik. Maar zo’n verhaal met een redelijk betrokken boodschap en een keurige moraal (het boek schijnt te eindigen met een stichtelijk gedicht), geïllustreerd met grappige tekeningen, is verwarrend.

En toch weet ik dat het één niets met het ander heeft te maken. Waarom zouden moordenaars niet prachtig kunnen schrijven of tekenen? Eén van mijn lievelingsdichters, Gerrit Achterberg, was een moordenaar.

Maar... het had duizenden en duizenden doden gescheeld als Prigozjin alleen maar kinderboeken en romans had geschreven en getekend. Dat hij maar één kinderboek schreef, stemt droevig als je beseft wat hij daarna leuker vond om te doen.

Een kleine jongen die uit een kroonluchter valt.

