In de spiegel zag ik een oudere mevrouw met een zwarte cape.

Aan haar voeten, naast de stoel, lag een pluizige hoop hond. Snuit en poten waren verdwenen in de overdadig harige vacht.

De vrouw had ook veel haar, wat heet, een enorme bos haar was het, met strengen van verschillende kleuren en piekige uiteindes.

“Ik lijk wel een oude kamerplant,” zei ze met een donkere stem, “knip de dorre bladeren maar weg, hoor.”

De vrouw achter haar had een schaar in haar handen. Ze moest heel hard lachen, en de punten van de schaar kwamen even dicht in de buurt van de hals van de oudere mevrouw.

“Een kamerplant,” zei de kapster. “Zo noemden we onze vader vroeger, die zei geen boe of bah, maar zat de hele tijd met zijn krant in zijn stoel.”

“Alleen af en toe water geven zeker,” zei de oudere mevrouw.

“Jenever zul je bedoelen,” zei de kapster.

Nu moest de oudere mevrouw lachen. Bulderend, met hoesterige, piepende uithalen.

De hoop hond naast haar ging even op en neer, alsof hij ook lachte.

Ondertussen werd ik geknipt.

Om me heen ging het niet over voetbal, wat ook wel weer een verademing was.

“Hebben jullie nog geen boom?” vroeg de oudere mevrouw.

“We zijn er nog niet over uit,” zei de kapster. “We hebben nu overal kerstmutsen opgehangen, maar dat is best een beetje kaal. Wat vindt u?”

“Als je mijn haar groen verft en ballen in mijn haar hangt ga ik hier zo in de hoek staan,” zei ze. Haar gezicht vertoonde geen spoor van lol.

De kapster moest weer heel hard lachen. Schuddebuiken.

De hond ging weer op en neer.

“Dat ga ik in de groep gooien,” zei de kapster.

“Als jullie zo’n sliert lichtjes om me heen wikkelen blijf ik hier tot nieuwjaar staan.”

De kapster schoot opnieuw onbedaarlijk in de lach.

Opeens vertrok haar gezicht.

Er drupte bloed van haar hand op de vloer.

“Kind, heb jezelf nou in je hand geknipt?”

De kapster liep weg naar achteren, een spoor van rode druppeltje achterlatend.

“Da’s niet slim,” zei de vrouw, “nu kan de moordenaar haar zo vinden.”

Ergens hoorde ik de naam Bergmans. Dat het Nederlands elftal iemand als Bergmans nodig had.

De kapster was alweer terug.

“Klein sneetje,” zei de kapster, en ze stak een bepleisterde vinger in de lucht. “En gelukkig was het niet mijn kniphand.”

Ze begon orde in het haar van de oudere mevrouw aan te brengen.

“Heeft u al een kerstboom?” vroeg de kapster.

“Keessie hier houdt niet van kerstbomen.”

Keessie verroerde zich niet. Ik meende nu wel iets van een staart te zien.

“En ik hou niet van kerst,” zei de oudere mevrouw met openingen naar allerlei verhalen in haar stem. “Het is…”

Ze sloot haar ogen.

De kapster begon te kammen. Met langzame, aandachtige bewegingen.

“Dat is fijn,” zei de oudere mevrouw. “Hou je dat vol tot na kerst?”

