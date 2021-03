Als je in Wijk aan Zee stof van de vensterbank veegt en er een magneet bijhoudt, kleeft er van alles aan vast

Deze week is het tien jaar geleden dat het uitging met de vieze man. En als ik zeg vies in de context van de vieze man, dan heb ik het over, bijvoorbeeld, de dode muis die geklemd in een muizenval zo lang in zijn hal bleef liggen dat toen het tot opruimen kwam het lijfje al goed en wel was verteerd. Of, wat ook vies was, was zijn piemel. Die ik dan maar zelf met een washandje schoonmaakte voordat.

Ik moest aan hem denken, vorige week, toen ik door Sanne Walvisch van stichting Frisse Wind.nu werd uitgenodigd om eens langs te komen in Wijk aan Zee. Ze hebben daar namelijk nogal last van de uitstoot van staalfabriek Tata Steel.

Als de wind net verkeerd staat, dan zweven minuscule zwarte stofjes door het dorp die, volgens onderzoek van het RIVM, onder andere lood, mangaan, vanadium en PAK’s bevatten.

En, en daar viel mijn mond echt van open: als je dat stof, bijvoorbeeld van een randje van de vensterbank, opveegt en daar een magneetje bijhoudt, dan kleeft alles daaraan vast. Nu ben ik geen gezondheidsexpert, maar dit in je longen, dat lijkt niet gezond.

Nu ik eraan denk. In het huis van de vieze man had ik ook altijd binnen een half uur zwarte snotjes in mijn neus. Toch bleef ik er komen. Waarom eigenlijk, vraag ik me nu af. Want behalve vies was de man op andere vlakken ook niet bepaald goed voor mijn (mentale) gezondheid.

Frisse Wind.nu wil samen met strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq, bekend van de zaak tegen de tabaksindustrie, het Openbaar Ministerie overtuigen een strafzaak te beginnen tegen Tata Steel vanwege het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier. Tata Steel krijgt het namelijk niet voor elkaar om het stof op eigen terrein te houden.

En tot mijn grote verbazing wees Sanne me tijdens mijn bezoek op de grote grijze wolk die de fabriekspijp verliet: rauwe kooks. Ja, dat is verboden.

Opmerkelijk genoeg is toch niet iedereen blij met de actie van Frisse Wind.nu. Bewoners die last hebben van de uitstoot zijn namelijk bang dat de prijzen van hun huizen zullen zakken, juist nu ze om die overlast willen verhuizen. En ook de werknemers bij Tata zijn not amused: die krijgen namelijk een meer dan goed salaris. Voor geld is alles te koop.

Toen het uitging met de vieze man leek het alsof de aarde onder mijn voeten verdween. Hij had me, ondanks al zijn viezigheid, namelijk steeds het gevoel gegeven dat ik hem nodig had. Maar terugkijkend op de afgelopen tien jaar kan ik met zekerheid zeggen dat dat een farce was. Het was zíjn belang mij te manipuleren. Zwarte snotjes zijn een waarschuwing.

