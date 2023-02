Mail van Ajax, drie dagen voor Ajax-Union Berlin: ‘Koop nu de laatste kaarten!’ Oftewel: de wedstrijd is niet uitverkocht. Vreemd, zou je denken, voor een Europees duel ná de winterstop, in de knock-outfase, tegen de nummer twee van de Bundesliga.

Het heeft, behalve met de gepeperde toegangsprijzen, te maken met twee woorden: Europa League. Spreek ze uit en de gemiddelde Ajacied kijkt beteuterd, als een ambtenaar naar zijn teleurstellende kerstpakket. Als je in de Champions League begon, is de Europa League het bal der verliezers.

De Uefa wrijft dat er stevig in. Luister eerst naar de hitsige, Orffiaanse hoempa van de Champions Leaguehymne en daarna naar de non-descripte journaalriedel van de Europa League. Ik verdenk de Uefa ervan dat de Europa Leaguehymne speciaal is gecomponeerd om underwhelming te zijn. De muziek is zorgvuldig zó geschreven dat niemand hem ooit kan meeneuriën of nafluiten. De noten zijn, op basis van wetenschappelijk onderzoek, precies zo geplaatst dat niemand er ooit kippenvel van gaat krijgen.

Daarom is de eerste Europa Leagueronde na de winterstop zo’n verraderlijke bananenschil. Het is een valkuil bedekt met een dun laagje gebladerte, zeker voor clubs die weliswaar niet goed genoeg waren om te overwinteren in de Champions League, maar op grond van hun Europese prestaties wél de ‘geplaatste’ status hebben. Dat betekent: een ‘ongeplaatste’ tegenstander, B-garnituur in het B-toernooi.

Steaua Boekarest, Red Bull Salzburg, Getafe, a-sexy counterclubs met allemaal dezelfde huisspecialiteit: knorrige Champions Leaguekneuzen als Ajax bij de eerste Europa Leaguehorde met hun smoel in hun eigen mislukte Champions Leaguepudding douwen. “Jullie Europese campagne mislukt? Hier, sukkels: nú is hij mislukt.”

Je moet die tussenronde even door. Daarna gaat het leven en komt de Europa Leaguekoorts alsnog. Die fluthymne niet horen, dat is de crux. De Champions Leaguehymne via bluetooth-dopjes in de oren van de spelers; dat kan de oplossing zijn.

