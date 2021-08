Als je erop let, is er altijd wel iets om een paar liefdevolle woorden aan te wijden

Als een liefdesbrief aan de zon loopt hij voor me op straat. Gele broek, gele sokken, gele schoenen, gele polo, dito trui. De winkelruiten weerspiegelen zijn zilvergrijze haren. De jaren hebben hem goed gedaan, zijn statige gestalte doet menig hoofd draaien op straat. Iets in zijn tred draagt uit dat hij het allemaal al eens heeft meegemaakt en niet erg onder de indruk is. Ik versnel mijn pas om naast hem te komen lopen.

“U ziet er geweldig uit.”

Hij lacht, bedankt me en raakt even mijn arm aan.

“En jij hebt ook prachtige rode schoenen, die waren me al eerder opgevallen,” zegt hij.

“U bent zo mooi geel,” antwoord ik.

“Ik ben ook dol op turquoise,” en hij wijst naar mijn trui.

We lachen nog even naar elkaar, en nog een keer, en ik voel mijn geest even buigen naar zijn geest. Een verliefdheid van een paar seconde. Dan lopen we allebei weer verder. Verrek, denk ik een tel later. Het is weer augustus.

Het is ondertussen al een paar jaar geleden, maar er was een augustus waarin ik besloot dat die maand liefdesbriefjesmaand moest worden. De aanleiding was dat elke keer als ik mijn mond opende de liefdesbetuigingen naar buiten rolden.

De liefde zong me toe vanuit de schappen van de supermarkt en de straatstenen zongen als ik langsliep. De liefde zat naast mijn tafel als ik schreef, ongeduldig wachtend tot ik klaar was. Ik moet erbij zeggen dat ik ook verliefd was, op een mens, en dat schrijft een stuk makkelijker. Je reikt je hart een pen aan en voilà. Niet dat die pennenvruchten zo geschikt zijn om te delen. Je moet soms met flink wat zakdoekjes deppen, want de inkt kan nogal uitlopen van overbodige zoetheid. Maar alles is geoorloofd binnen de liefde en op internet.

Ik besloot het wereldkundig te maken op mijn sociale media en warempel, een aantal mensen ging meedoen. Minnebriefjes werden gedeeld onder de hashtag augustusliefdesbriefjesmaand. Zelfs het jaar daarna nog een keer, en misschien kwam er nog een romantisch epistel het jaar daarop, maar toen was het wel weggezakt.

Tot nu. Opeens overvalt augustus me, er hangt weer iets in de lucht. Alles lijkt met iedereen te flirten. Katten krioelen spinnend om mijn benen, de zee kust de voeten van Duitse toeristen. Een auto rijdt voorbij en vertelt me dat Jesus loves me. Ook al lijkt de wereld momenteel niet echt het toneel van liefdesbetuigingen, in de woorden van de onlangs overleden Poolse dichter Adam Zagajewski: ‘‘Je moet de verminkte wereld bezingen.” Als je erop let, is er altijd wel iets om een paar liefdevolle woorden aan te wijden. Nog een paar weken augustus te gaan.

