Toen ik zei dat ik blij was dat Nederland die F16’s mettertijd aan Oekraïne wilde leveren, zei iemand: “Moet je nou blij zijn met iets dat zoveel doden gaat veroorzaken?”

“Ja,” zei ik, “want blijkbaar is de taal van dood en vernietiging de enige taal die Poetin verstaat. Misschien kunnen we hem daarmee aan zijn verstand brengen dat hij zijn strijd moet staken.”

“Het blijft vreselijk. Ik vind het niet iets waarmee je blij moet zijn. Blij zijn met wapentuig gaat in tegen mijn ethiek.”

“Wat is dan goede ethiek? Stel, je wordt gevraagd die F16’s te leveren waardoor er mogelijk sneller een einde aan die oorlog kan komen, wat doe je dan?”

“Dan lever ik die F16’s.”

“En dan mogen Zelensky, en al die mensen die zo snel mogelijk een einde aan die oorlog willen, niet blij zijn?”

“Maar als je zo redeneert… Dan kom je uit bij de atoombom. Straks zeg je: ‘Ik ben blij dat we Zelensky een nucleair wapen geven.’”

“Als daarmee de oorlog sneller zou eindigen, zou ik daar niet tegen zijn. Alleen weten we dat, zoals de vlag er nu bij hangt, de oorlog niet sneller is afgelopen met een atoomwapen voor Oekraïne, maar dat we eerder terechtkomen in een wereldoorlog.”

“Hoezo?”

“Als je buurman je wil aanvallen met een keukenmes, heb je niet meteen een tank nodig om hem te ontwapenen en in te laten zien dat hij moet stoppen. Je kunt dan gewoon de politie roepen en als die je buurman kan ontwapenen, ben je daar toch ook blij mee?”

“Ik ben toch voor meer dialoog. Voor vredesonderhandelingen.”

“Oké. Je buurman en zijn gezin bezetten je huis. Ze willen je hele huis bezitten en jou eruit zetten. Ze hebben in elke kamer een familielid van jou en een soldaat met stengun. En zodra je binnenkomt, schieten ze jouw familielid neer. Waarover wil je dan praten?”

“Allemaal zo overdreven… Niemand wil oorlog. Ook Poetin niet. Dat maak je mij niet wijs.”

“Nee, hij wil heel Oekraïne.”

“Denk je niet dat je toch gewoon met hem kunt praten? Hij wil al die doden ook niet.”

“Poetin kent geen dood, zoals wij de dood kennen. Dood zegt hem niets. Als hij de dood en vernietiging kende, was de oorlog al afgelopen. Hij viert de dood.”

“Dus ik moet nu vieren dat Oekraïne F16’s krijgt!”

“Dat zou het meest menselijke zijn.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.