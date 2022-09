Als je afdaalt in die grote put met gruwelen raak je soms verstrikt in al die levens, in die ellende

Beeld Sjoukje Bierma

Bij de post lag het boek De Weesperstraat, van Jonas Daniël Meijerplein tot Weesperplein. Het was in de brievenbus gestopt door de schrijver ervan, Rob van het Groenewoud.

Van het Groenewoud, in 1945 geboren, houdt zich al heel lang bezig met, zo lees ik op het achterplat, ‘stambomen en bijbehorend historisch onderzoek. Joodse genealogie en Joods Amsterdam heeft zijn grootste interesse’.

De Weesperstraat zoals wij die nu kennen, een soort racebaan, lijkt niet op die van voor 1940, toen het een drukke winkelstraat was. De oorlog en de naoorlogse verbouwing in verband met de aanleg van de metro heeft de straat enorm veranderd. Veel bewoners werden weggevoerd naar concentratiekampen en huizenblokken gingen tegen de grond.

De scheidslijn die de oorlog was, is de kern van het boek dat Van het Groenewoud schreef.

Aan diezelfde Weesperstraat is het indrukwekkende Holocaust Namenmonument. Loop langs die wanden en je fantasie slaat op hol bij het lezen van al die namen.

Maar fantasie is niet helemaal het goede woord. Want je weet wat er met al die bezitters van al die namen is gebeurd. Je kunt je alleen niet goed voorstellen hoe dat precies is gebeurd. En op hol is dan de paniek die je voelt over dat wat er is gebeurd.

Ook met bewoners van de Weesperstraat.

Bijvoorbeeld bij het lezen van de naam Salomon Groenewoudt. Die in februari 1941 werd opgepakt tijdens de razzia’s rond het Jonas Daniël Meijerplein.

Geboren op 27 maart 1919. Fietsjongen van beroep, en gestorven/vermoord op 5 augustus 1941 in Mauthausen. Hij woonde op Weesperstraat 84-II.

Van het Groenewoud heeft van alle 254 adressen in de Weesperstraat opgezocht welke winkels er zaten en wie er in de huizen woonden. En wat er met hen is gebeurd. Hij geeft ze een naam en een geschiedenis, tegen het vergeten. Mooi.

Van vlak voor tot vlak na de oorlog was in Weesperstraat 84-hs een feestartikelenwinkel gevestigd.

Achter elk adres staat met een sterretje en een cijfer aangegeven hoeveel Joodse bewoners zijn weggevoerd en vermoord. Achter Weesperstraat 84 II staat achter het sterretje het cijfer 6. De vader en moeder van Salomon en zijn drie broers.

Als je afdaalt in die grote put met gruwelen raak je soms verstrikt in al die levens, in die ellende. Zo stuitte ik, omdat ik meer wilde weten over Salomon Groenewoudt, op nog een Salomon Groenewoudt.

Zo’n anderhalf jaar jonger, beddenmaker van beroep. Hij woonde met zijn vrouw Sophia Groenewoudt-Wegloop en hun in 1941 geboren dochter Henriette Groenewoudt een stukje verderop, in de Valkenburgerstraat. Salomon stierf op 18 januari 1945, ergens in Midden-Europa. Zijn vrouw en dochter werden in 1942 in Auschwitz vergast.

‘In de Joodse traditie,’ zo schrijft Rob van het Groenewoud in de verantwoording voorin zijn boek, ‘bestaat de overtuiging dat als je naam niet wordt genoemd je niet hebt bestaan.’

Dat noemen van namen kan niet genoeg gebeuren.

