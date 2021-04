Als ik wil afrekenen, vraagt ze of ik een boterhammetje mee wil eten

Het is zo’n dag waarop niet zo veel gebeurt. Ik wandel door het centrum en op een van de grachten valt een duivin halfdood neer voor mijn voeten, een straaltje bloed sijpelt uit het bekje. Een jongen komt aangesneld, hij heeft de duivin vanuit zijn raam zien vallen. Teder wikkelt hij haar in een geruite theedoek. Terwijl ik de vogel niet uit het oog verlies, bel ik met de dierenambulance.

“Ze leeft nog,” zeg ik. “O nee, toch niet,” zeg ik als ik zie dat haar kopje opeens slap hangt. Maar dan beweegt ze weer. “Ja, ze leeft nog.”

Ik ga wat dichterbij staan. Ik wil niet dat ze alleen sterft en ook al heeft ze ons nooit eerder gezien, ik hoop dat ze voelt dat we hier staan om haar nog even te vergezellen.

De duivin achtergelaten in de theedoek van de jongen, loop ik verder. Om het hoekje hangt een aantal tienermeiden aan elkaar aan de kade. De laatste in de ketting probeert met een takje een papieren tasje uit de gracht te vissen. Zo te zien is het een tasje met een verse kledingaankoop. Gierend en brullend lukt het ze uiteindelijk om het zakje de kade op te hijsen, net voordat het doorweekt raakt en uit elkaar zou vallen, zoals nat papier vaak doet.

Ik vervolg mijn weg en kom voor de derde keer die week dezelfde vrouw tegen. Op dezelfde brug lachen we dezelfde gezichten naar elkaar.

En dan is het tijd voor mijn afspraak in het winkeltje dat ik een dag daarvoor heb ontdekt. De etalage had naar me gefluisterd en geknipoogd. De sierlijke zijden, satijnen en glanzende stoffen flirten met me, vleien zich tegen me aan terwijl ik rondloop. Midden in de zaak staat de eigenaresse te stralen, ik moet even goed kijken want ze lijkt deel te zijn van het kleurrijke, bonte interieur. Tussen de kettingen, vestjes en tasjes die haar omhangen, prijkt prominent haar warme, uitnodigende glimlach.

Ze zet een muziekje op en de jasjes en mantels dansen om ons heen. Ze haalt sapjes tevoorschijn in felle kleuren. Ik pas armen vol en als ik wil afrekenen, vraagt ze of ik een boterhammetje mee wil eten. Ik stel me voor hoe ik door de gordijnen achter de winkel stap en bij deze hartelijke vrouw en haar partner aanschuif. Misschien zouden we later een film kijken en als ik op zou willen staan om naar huis te gaan, zou zij de bank omtoveren in een logeerbed.

Met tegenzin bedank ik voor het bammetje, wat had ik graag nog langer in haar gezelschap willen verkeren maar ik moet nog een column schrijven. Over dat er dagen zijn dat er niet zo veel gebeurt.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl