Als ik vrouw was, zou ik zelf een bedrijf beginnen

Natuurlijk vind ik dat vrouwen net zoveel moeten verdienen als mannen. Maar als vrouwen nu genoegen nemen met minder?

Stel dat ik een vrouw was en ik moest personeel aannemen. En een goed gekwalificeerde man vindt het niet erg om minder te verdienen dan een evengoed gekwalificeerde vrouw. Dan nam ik dus die man.

Nu wordt er gezegd: vrouwen moeten leren om beter te onderhandelen. Uitstekend. Maar nu gaat die man dezelfde cursus onderhandelings­tactiek volgen, want die wil ook die baan hebben. Wat moet ik dan als ceo doen?

Wanneer die man het niet erg vindt om een tientje minder te verdienen, dan stijgt mijn winst met een tientje en wordt mijn bedrijf bij verkoop zo’n honderd euro meer waard. (Want ik verkoop mijn bedrijf voor tien keer de winst.)

Nu lees ik dat een vrouw gemiddeld 7 procent minder verdient dan de man. Zou het dan niet een idee zijn om vrouwen méér te laten verdienen dan mannen, tenzij mannen bewijsbaar beter zijn? Je heft de achterstandssituatie op en zorgt voor onderlinge concurrentie.

Om de concurrentiedrift nog meer aan te wakkeren stel ik voor om mannen en vrouwen wier partner thuis is (‘zit’ had ik bijna geschreven) om voor de kinderen te zorgen, nóg hoger te belonen.

Ik hoorde dat vrouwen minder betaald krijgen omdat directeuren een vooroordeel jegens vrouwen hebben, en dus voor de invulling van een een goede baan eerder een man kiezen dan een vrouw.

Dat zal best zo zijn, maar dat verander je niet meteen. Vooroordelen verander je als bewezen wordt dat het vooroordeel nadelig voor het bedrijf uitpakt. Scorende zwarte voetballers doen meer tegen vooroordelen dan activisme, dat in hoofdzaak weerzin oproept.

Als ik dus vrouw was, zou ik liever zelf een bedrijf beginnen dan ergens werken waarbij ik minder betaald zou ­krijgen dan een man. En vervolgens zou ik, als vrouw, de beste sollicitant aannemen, of het nu een man of een vrouw is.

Het lijkt of tegenwoordig een begrip als ‘de beste’ niet in een beoordeling mag worden gebruikt. Men wil rechtvaardigheid en gelijkheid en diversiteit. Dat is mooi, maar ‘de besten’ zullen dan toch winnen. Cultuur, en ook bedrijfscultuur, onttrekt zich aan ­ideologie. Uiteraard kun je zeggen: ik wil een bedrijf dat nooit groeit, maar dan ben ik toch benieuwd hoe je uiteindelijk de salarissen gaat be­talen.

Maar vooreerst: betaal de beste vrouwen evenveel als de beste mannen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl