“Mijnheer Holman, u wil minister-president van Nederland worden. Hoe wilt u dat doen?”

“Staat de camera aan? Dan wil ik allereerst wel vertellen dat ik behoorlijk gestoord ben. Ik heb een criminele inslag en ik heb zeker bepaalde fascistische, vrouwonvriendelijke overtuigingen.”

“O... Eh... Maar...”

“En ik wil de kijkers wel een verhaal vertellen waardoor ik stemmers win. Toen ik jong was, heb ik enorm geneukt. Met vrouwen. En als ik klaar was, gooide ik ze weg.”

“Dat meent u niet.”

“Zeker wel. Ik gooide ze gewoon weg, na het neuken. Ik zal mijn neukbeweging nog even voordoen...”

“Stop maar! Stop maar! Is goed zo, mijnheer Holman. En wat wilt u?”

“Ik wil heel graag gearresteerd worden.”

“Ik bedoel, wat wilt u met ons land?”

“Als ik minister-president ben, is het binnen een dag vrede in de wereld, om te beginnen in Nederland.”

“Hoe wilt u dat doen? U heeft allemaal concurrenten.”

“Die heb ik niet.”

“Die heeft u wel.”

“Maar tegen die tijd niet meer. Ten eerste ben ik van plan enkele journalisten te arresteren. Straffen! Om te beginnen twintig jaar dwangarbeid. Ja, u wordt misschien ook gearresteerd. Ten tweede vrees ik dat ik mijn ergste concurrenten met het vliegtuig naar het buitenland stuur. Maar of ze daar aankomen...”

“Mijnheer Holman... U bent toch niet serieus?”

“Ik ben volstrekt serieus.”

“Maar het is nogal dom wat u zegt, ordinair, grof.”

“Dom? Ik heb alle grote leiders in de wereld bestudeerd. Trump, Poetin, Kim, Khamenei. En ik ben geweldig, ik ben fantastisch, de beste! Kijk naar Omtzigt, dat is een watje. Timmermans is gewoon een ongezonde klier. Dat vrouwtje van de VVD is een stomme pop. De rest is totaal waardeloos. Net als de pers die massaal tegen mij is. Maar sinds ik heb gezegd dat ik minister-president wil worden, zijn de oplages van de kranten gestegen, net als de kijkcijfers van de opinieprogramma’s, want die waren totaal ingestort.”

“Maar is het niet zo dat er in dit land een enorme hang naar fatsoen is? Dat men totaal genoeg heeft van grof gedrag?”

“Jij bent een domme lul! Staat dat er goed op? Je krijgt echt geen aandacht door te roepen dat je fatsoen terug wil.”

“Omtzigt wel.”

“Lees mijn lippen: “Je. Bent. Een. Stuk. Stront!”

“Dit is toch totaal onbeschaafd, mijnheer Holman. Dat wekt toch geen vertrouwen?”

“Als ik de meeste stemmen krijg, vertrouwen de meeste mensen mij. Wil u een mok met mijn kop kopen?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.