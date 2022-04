Als ik denk: ‘Goed zo, Oekraïne!’ walg ik van mezelf

Waarom moet ik de hele tijd aan de strijd in Oekraïne denken? Waarom interesseert de rest me zo weinig? Waarom trek ik me alles wat ik zie en hoor zo aan? Ik vermoed omdat alles aan deze oorlog me verwart.

Een volk waar ik van hou, pleegt misdaden. Dat vindt mijn gevoel vervelend. Ik ben voor Oekraïne, maar waar ben ik dan eigenlijk voor?

Dat Oekraïne Oekraïne moet blijven? Uitstekend. Maar toen ik in 1973 een Ruslandreis maakte, behoorde Oekraïne nog tot de Sovjet-Unie. Toen was Oost-Duitsland nog een zelfstandig land.

De ideologie van de ‘communistische’ Poetin is neergezet in een onleesbaar essay, zo christelijk dat je verlangt naar Marx en Lenin. Verwarrend.

Verder vind ik het als bekeerde eindjarenzestigpacifist ongemakkelijk dat ik sommige oorlogshandelingen moet goedkeuren. Wanneer de dood iets wordt waarom wordt gejuicht, is dat een verlies aan menselijkheid. Een oorlog die noodzakelijk is, is verwarrend. Als ik denk: ‘Goed zo, Oekraïne!’ walg ik enigszins van mezelf. Oorlog voor het goede doel: bah!

Verwarrend is dat ik meende dat de oorlog maar een week zou duren. Hij gaat nu de derde maand in.

Verwarrend is dat wij niet onze mensen, maar wel al onze wapens naar Oekraïne sturen.

Verwarrend is dat ik niet goed weet wanneer en hoe dit moet eindigen. Ik hoor constant dat dit een ‘frozen conflict’ wordt, een toestand van constante oorlog. Kortom, zoals de Engelsen zo mooi zeggen: ik krijg mijn hoofd er niet omheen.

Verwarrend dat al die politici de Oekraïense president Volodimir Zelenski kunnen bezoeken en dat Kiev dan niet gebombardeerd wordt.

Verwarrend dat Rusland zegt zich te concentreren op de Donbas, maar dat toch heel Oekraïne wordt gebombardeerd.

Verwarrend dat er eerst wel en nu geen vredesbesprekingen meer gehouden worden.

Wat ik in deze oorlog ook aanraak, het wekt verwarring. En dat houdt mijn gedachten bezig. Wanneer ik probeer mijn gedachten er niet bij te houden, voel ik me schuldig.

Ik wil alert blijven; volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, kan de Derde Wereldoorlog uitbreken. Daar wil ik op anticiperen. Maar hoe?

Ik fantaseer dus te veel over die Derde Wereldoorlog. Wat ga ik doen? Hoe kan ik in het verzet? Durf ik dat wel? Ben ik er niet te oud voor? Wat als Amsterdam wordt gebombardeerd? (Ik blijf thuis.) Moet ik een reddingspakket in huis halen?

Raar dat die vragen serieuzer zijn dan vier maanden geleden. De wereld nadert een psychose. Verwarring alom.

