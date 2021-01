Als iets niet moet, doen mensen het niet

Dus ik had een ernstig gesprek met Koos, onze hond, over de avondklok.

“Ik heb nu een touw van 20 meter gekocht. Dat maak ik aan je riem vast. Als ik dan in de deuropening ga staan, kun je twintig meter naar rechts, twintig meter terug, twintig meter naar links en dan weer twintig meter terug. Begrijp je dat, Koos?”

“Ja… maar… Dat is bij elkaar tachtig meter. Ik doe tijdens de avondwandeling gemiddeld 79 plasjes, gezien het aantal lantarenpalen en bosjes dat ik passeer. Tevens heb ik ongeveer 1000 meter nodig, waarover ik pakweg 25 minuten moet doen, teneinde mijn darmen op gang te brengen. Hoe gaan we dit oplossen? En hoe gaan we – jij dan – het stront ruimen ter hand nemen?”

“Verdomme Koos, waarom kan je dan ook niet gewoon voor zes of zeven uur alles doen?”

“Omdat ik een hond ben. En ik verschil in weinig van jullie mensen. Weet je nog dat we zondag naar het Vondelpark liepen en midden in die wappiedemonstratie terechtkwamen? Jij dacht nog dat het ging om die toeslagenaffaire, maar nee. Het waren idioten die geloofden dat corona door maanstenen in je nieren werd veroorzaakt en dat je door het vaccin een chinees met twee vagina’s en een penis op je kop werd.”

“Ach, ze zitten zelfs in de mensenwereld, in de politiek.”

“Weet ik, ik hoor je elke dag schelden. Maar wij honden zijn dus niet veel anders.”

“Maar wij mensen passen ons aan, waarom pas jij je niet aan?”

“Waarom zou ik? Jij past je toch aan aan mij? Iedereen wil nu een coronahondje. Wij honden krijgen geen corona. Wij doen er alles aan geen mens te worden. Als honden mensen worden, worden we nog hondser behandeld. Nee, in de gehele dierenwereld is men het erover eens dat mensen in dierentuinen behoren te worden opgesloten.”

“Maar wat vind jij van die avondklok, Koos?”

“Ach… Als wij ’s nachts langs de huizen lopen, zitten de meeste mensen thuis. Een Avondklok zal helpen tegen de verspreiding. Maar is het niet gek dat het moet omdat te weinig mensen zich aan de regels houden? Jullie mensen willen moeten. Dit moet, dat moet. Als iets niet moet, doen jullie het niet. Blijf anderhalve meter van elkaar. Nee. Draag een mondkapje. Nee. Een mens die moet, is niet vrij, maar is een hond aan een lijn.’’

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.