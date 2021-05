De dood is in de regel niet iets om naar uit te kijken, maar als u zich op de een op andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad, wacht na de eindstreep de beloning in de vorm van een stukje in deze krant. Zo’n necrologie wordt doorgaans met zachte hand geschreven: uw kwaliteiten worden in de hoogglans gezet en eventuele onhebbelijkheden worden uitgelegd als onderdeel van een kleurrijk karakter. Uw heengaan slaat hoe dan ook een krater.

Ik ga niet over uw agenda, maar voor de kwaliteit van het stuk is het belangrijk dat u het juiste moment kiest. In de laatste dagen van de week is het razend druk op de redactie. Het is niet uitgesloten dat uw nagedachtenis in handen wordt gelegd van een piepjonge stagiair voor wie de dood thuishoort in het rijtje geheugentrainer, gehoorapparaat en traplift: delen van een ver en vreemd land waar weinig goede dingen over worden verteld.

Als het u lukt uw sterfdatum over het weekeinde heen te tillen, zit u gebeiteld. In de eerste dagen van de week is de agenda leeg en de behoefte aan stukken groot. Het kan u zo tweehonderd woorden meer opleveren, ruimte die bij voorbeeld kan worden benut om te beschrijven hoe u ondanks drie verwoestende vechtscheidingen koppig bleef geloven in de liefde. De kans is bovendien groot dat u dan wordt uitgeluid door een gelouterde collega die een en ander op waarde weet te schatten.

Het kan verder geen kwaad uw naasten vooraf te instrueren over wat zij wel en niet over u moeten vertellen, zodra zij de journalist aan de lijn hebben. Het is niet verboden uw prestaties hier en daar wat aan te dikken, maar maak het niet te gek. Andersom hoeft ook weer niet: ik heb meegemaakt dat een goede bekende van een wijnhandelaar met een onmogelijk karakter na diens overlijden eerlijk toegaf dat een gevoel van opluchting overheerste.

Dat zijn uitzonderingen, zeker in deze tijd waarin we allemaal producten in de showroom van de sociale media zijn, artikelen die zo gunstig mogelijk dienen te worden gepresenteerd. Die trend is ook in de necrologieën waarneembaar: met veel nieuwe doden was elke dag een feestje, zij was het stralend middelpunt van een enorme vriendenkring en zijn zelfgemaakte marmelade was de lekkerste van het hele land.

Het zijn prachtige beelden die waarschijnlijk meer van doen hebben met de behoefte om de overledene nog even goed uit te zwaaien dan met de werkelijkheid. De mens van vlees en bloed ligt ’s nachts vervuld van twijfel te woelen in zijn bed, terwijl zijn bordkartonnen ik staat te glunderen in de etalage. Ach, in superheldenpak of in uw gewone kloffie: u bent in alle gedaanten welkom. Zolang u maar echt dood bent. En dus liever niet na woensdag.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.