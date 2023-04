Als het niet zou voelen als een bad met schoonmaakmiddel, zou ik hier gaan zwemmen

Ik ben hier nu voor de tweede keer. Het verschil met mijn vorige bezoek is dat het langgerekte, haast spierwitte strand nu leeg is, op een paar yoga- en surftypes na. Opvallend overigens, dat juist het soort mensen dat (in mijn hoofd tenminste, wellicht ziet u dat anders) valt in de categorie gezond en bewust leven dit strand zelfs bij minder aangename weersomstandigheden opzoekt.

Terwijl ik door het zand loop richting de smalle rivier die hier uitmondt in de zee bedenk ik wat ik over deze mensen heb gelezen. Ze komen hier voor de mooie Instagramplaatjes. Ik ben namelijk in Italië, aan een stukje kust waar de stranden doorgaans donkerbruin en de zee zwartblauw kleuren. Behalve op deze specifieke plek dan. Op deze ongeveer één vierkante kilometer ziet alles eruit alsof je op een Caribisch eiland zit. Wie hier dus hippe yoga- of surfplaatjes schiet, kan makkelijk een flinke schare volgers foppen met een fake fancy lifestyle.

Het water dat door de rivier stroomt, blijkt nog witter (melkachtiger) te zijn dan in mijn herinnering. Met een rotgang dendert het hier de zee in. Als ik een voet in het vieze water zet, merk ik tot mijn verbazing dat het warm is. Als ik niet wist dat hier tonnen aan schadelijke chemicaliën de zee in werden geloodst, en als het niet zou aanvoelen alsof je in een bad schoonmaakmiddel stapt, zou ik zin krijgen om hier te gaan zwemmen. Zeg maar exact wat duizenden badgasten hier in de zomers dagelijks doen. Het witte strand in Rosignano Solvay is een beroemd toeristenoord.

Toen ik hier afgelopen jaar voor het eerst kwam, was dat omdat ik dacht dat ik kunstwerken wilde maken van het zand dat hier zo wit is doordat de chemische fabriek, achter het strand, haar afval al ruim honderd jaar de zee in laat spoelen. Met een volgeladen rolkoffer met zand en één klein flesje zeewater ging ik huiswaarts. Maar teruggekomen in mijn atelier bleek niet het zand, maar juist dat melkwitte zeewater bruikbaar. Het laat namelijk vlekken achter in stof. En dáár valt mee te werken.

Vandaar dus dat ik ditmaal met meters zwarte stof over dit strand loop te zeulen. Zoekend naar de beste manier om afdrukken van aangespoelde rotzooi te maken, door water uit de zee over de doeken te gieten.

In mijn hotelkamer lees ik ’s avonds artikelen over ‘de situatie’. Geen causaal verband tussen oversterfte door meer chronisch zieken en de hoeveelheid zware metalen en andere giftige stoffen die door de fabriek worden verspreid. Toerisme en werkgelegenheid zijn essentieel voor de omgeving. Tegelijk: de gemeente Rosignano Marittimo weigert te investeren in een onderzoek dat dit causale verband zou kunnen aantonen.

Het is ook overal hetzelfde.

