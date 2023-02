Als haarzwieper moeten horen dat je kaal wordt, dát is kanker

Op Wereld Kinderkankerdag las ik in deze krant een verhaal over het maken van haarbanden. Kinderen of volwassenen die door een chemobehandeling kaal dreigen te worden, kunnen van hun eigen haar een band laten maken. Je zet een petje of een muts op en het lijkt alsof je je eigen haar nog hebt.

Wie wil weten en wil voelen wat het betekent om als 15-jarige kanker te krijgen, moet het artikel lezen. Laat het ook vooral lezen aan kankerroepers, zodat ze begrijpen wat er in een onbezorgd leven gebeurt als een dokter voor je komt zitten en het woord heel voorzichtig op tafel legt.

De verwensing ‘Vuile kankerlijder’ zal dan voortaan ‘Arme, arme kankerlijder, kom in mijn armen, je bent mooi zoals je bent, kom dan in mijn armen dan hou ik je hoofd vast, haar of geen haar, alles komt goed lieverd, alles komt goed, het is maar heel even dat je geen haar hebt’ worden.

De volgende zinnen in het artikel braken mij zo ongeveer in tweeën. ‘Yuna zat in groep 8, precies de fase dat alles draait om uiterlijk. En ze was ook echt zo’n meisje dat dol was op haar volle bos. Ze was er altijd mee bezig, ze zwiepte er de hele dag mee.’

Het is vooral dat zwiepen. Niets is mooier dan zwiepen. Ik heb het zelf ooit een paar jaar gekund en nu heb ik zo’n spijt dat ik het nooit heb gedaan. Zwiepen, ach ja man, zwiepen. In de rij bij de kassa en dan vlak voordat je iets duurs af gaat rekenen van je vakantiegeld je haar van links naar rechts zwiepen.

Haar zwiepen is ook magnifiek tijdens een sollicitatiegesprek. Tegenover je zit een bedrijfsleider in een plakkend zweethemd en hij vraagt je waarom je denkt dat juist jij geschikt bent voor deze baan. Niks zeggen, even nadenken en dan majestueus die volle deinende bos haar van je laten zwiepen.

Als zwieper moeten horen dat je kaal wordt, dát is kanker. Er gaat een wereld van verdriet schuil achter niet meer kunnen zwiepen. Zullen ze medelijden met je krijgen? Gaan ze je anders behandelen? Je weet natuurlijk dat je niet alleen je haar bent, maar als je eerlijk bent, als meisje van 15 ben je wél je haar. Heel erg zelfs. En het dan af moeten knippen, nog voordat je kaal wordt. Het is allemaal zo vernietigend tragisch.

Dat er mensen zijn die dat leed proberen te verzachten, vind ik het beste en mooiste nieuws van de afgelopen jaren.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

