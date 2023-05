Als gebrek aan havermelk het grootste probleem is, mogen we ons verdomd gelukkig prijzen

Het is donderdag 4 mei en ik zit in de trein. Ik ben op weg naar Den Bosch, want vandaag houd ik een toespraak in Nationaal Monument Kamp Vught. Ter voorbereiding verdiep ik me nogmaals in de geschiedenis van dit voormalige concentratiekamp.

Vooral het verhaal over het kindertransport grijpt me aan. Op 6 en 7 juni 1943 werden 1296 kinderen vanuit Kamp Vught op de trein gezet. Zogenaamd om naar een speciaal ‘kinderkamp’ gaan. In werkelijkheid was hun eindbestemming Sobibor. Daar werden ze meteen vermoord. Hun vertrek was een ‘praktische’ oplossing voor een ‘vervelend’ probleem. In Vught verspreidden de kinderen namelijk besmettelijke ziekten. Bovendien waren ze niet ‘nuttig’; ze verrichtten immers geen arbeid.

Terwijl ik lees over het hartverscheurende lot van kinderen als David, Leentje, Simon en Alie, wordt mijn aandacht getrokken door een man die luid telefonerend onze drukke coupé binnenkomt. Hij ziet er net iets te hip uit voor zijn leeftijd: knalgele sneakers, dure zonnebril in zijn grijze haren en een te wijde legerbroek.

“Hé jochie,” roept hij in zijn mobiel. “Ja, druk, druk, druk, je kent het wel, maatje.”

Uiteraard komt de man nét naast me staan.

“Ja, joh, we knallen er gewoon een SO (stafoverleg) uit aan het einde van de dag, belangrijk om de stand van zaken onder the people even te checken.”

Ik probeer me nogmaals op de verhalen van de kinderen te concentreren. Dat lukt niet meer.

“Haha, ja maatje, lekker naar Lowlands; drie dagen naar de klote.”

Inmiddels is Zelensky in Den Haag aan zijn toespraak begonnen. Misschien lukt het me om dáár wat van mee te krijgen. Ik hoor de president dingen zeggen als: voor velen wordt de oorlog in Oekraïne een routine. Maar niet voor de bewoners van onze steden, die al maanden door raketten worden bestookt. En zonder water, eten, medicijnen en...

Helaas. Het lijkt wel alsof de man naast me steeds harder gaat praten.

“Ik heb me trouwens opgegeven voor de Dam tot Damloop. Ik weet het, helemaal loco met mijn conditie. Maar goed voor de spirit, lekker vlammen. En als ik geen zin heb ga ik gewoon niet. Ben ik dertig piek kwijt, soit.”

Ik kijk naar buiten. Verderop in het landschap zie ik een plukje omgekeerde vlaggen.

“Die staking bij de Appie is opgelost hoorde ik. Super chill. Mijn dochter was niet meer te harden. Havermelk was op. Ik ben nog naar een ander filiaal gegaan, maar niets, noppes, nada.”

Weer kijk ik uit het raam. Natuurlijk zijn er in Nederland mensen die het momenteel oprecht moeilijk hebben, zoals degenen die zijn aangewezen op de voedselbank of slachtoffers van de toeslagenaffaire. Maar als een gebrek aan havermelk het grootste probleem is voor een deel van de bevolking, mogen we ons als land toch echt verdomd gelukkig prijzen.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl