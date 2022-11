“Zeg maar…,” ik pauzeer even. “Weet je wat,” zeg ik tegen de groep jonge mensen voor me. Zo gewend om altijd maar te roepen ‘zeg maar gewoon jij’, bedenk ik me nu.

“Zeg inderdaad maar u.”

Het gesprek met de taxichauffeur op de laatste dag van ons verblijf in Zuid-Afrika staat me nog helder voor de geest. Na het uitwisselen van beleefdheden probeert de chauffeur ons iets van zijn taal te leren, het Xhosa. Hij wijst naar mijn partner en zegt: “Jij bent utata.”

“Utata?” herhalen we vragend.

“Ja, jij bent ouder,” hij wijst naar het grijze haar op de slapen van mijn geliefde. “Jij zit aan een andere tafel. Jij krijgt het beste vlees. Het maakt niet uit of je rijk of beroemd bent, als jongere ken je je plek. Ouderen zitten aan de beste tafels en verdienen het grootste respect.”

Zelf was hij nog een mfana, een jonge man.

Het verhaal van de chauffeur doet me denken aan de tijd dat ik in het noordoosten van Brazilië woonde, waar de oudere medemens genoot van ongeschreven privileges. Als oudere kreeg je automatisch een plek voorin de rij. De buschauffeur opende de voordeur speciaal voor oudere burgers, de rest van de mensen moest achterin via een draaihekje de bus in. Er was altijd iemand die een plek aanbood, altijd iemand die de boodschappen even uit handen pakte.

“Hoe zeg je utata in het Nederlands?” vraagt de chauffeur.

“Wij,” begin ik, “zeggen…” Partner en ik kijken elkaar vragend aan.

In het boek dat ik momenteel lees, Spreken en zijn van Kübra Gümüsay, gaat het over taal en waarneming en de vraag komt op: als er geen woord voor iets is, is het dan ook moeilijker waar te nemen? Hoe beïnvloedt taal de manier waarop we de wereld bekijken? Als we een apart woord zouden hebben voor een gerespecteerde oudere medemens, zouden onze omgangsvormen dan anders zijn? Zou dat er vanzelf voor zorgen dat we plekken vooraan de rij reserveren, zouden we de wijsheid en levenservaring van oudere mensen meer gewicht geven? Zouden we het beste vlees, of de beste champignonschnitzels, op de mooiste tafels serveren? Zouden we met alle liefde van de wereld het welzijn van senioren waarborgen?

Misschien zouden we zelfs meer vieren na de pensioengerechtigde leeftijd. Tussen het pensioenhorloge en het eventuele bezoekje van de burgemeester bij het bereiken van 100 jaar, zijn er weinig feestelijke tradities. Misschien een sweet eighties party, een age reveal party tegen de tijd waarin niemand meer weet hoe oud iemand precies is en om de zoveel jaar feestelijke diploma-uitreikingen om de wijsheid en ervaring van jaren te bekronen.

“Bij ons is vooral jeugdigheid een groot compliment,” zeg ik. Hij kijkt niet begrijpend in het achteruitkijkspiegeltje.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl