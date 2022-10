Als er een kernbom komt, dan hebben jodiumpillen geen enkele zin

Oké, er is dus de dreiging van een kernbom. En er is de dreiging van een kernramp bij de centrale in Zaporizja. Steeds vaker hoor ik geluiden van mensen die zich hardop afvragen of het verstandig is om maar vast jodiumpillen in te slaan. Want áls-ie valt, dan wil je jezelf toch beschermen.

Een vriendin van me vertelde me onlangs zelfs dat ze al een tijdje dagelijks preventief jodium slikt.



Of dat een goed idee is? Nee.

Is het überhaupt zinvol om jodiumpillen in huis te hebben voor als er een kernbom in je achtertuin valt? Nee.

En dan toch zeker wel voor als de centrale in Zaporizja kapot wordt geknald? Nee, ook niet. (Behalve als je daar toevallig woont en die centrale je overbuur is, dan behoor je tot de uitzondering en slik je die pillen in het geval dat dit noodlot toeslaat.)

Ja, ik zie u nu bedenkelijk kijken, dus misschien is het goed als ik even basaal uitleg wat het verschil is tussen een kernbom en een kernramp en hoe jodiumpillen werken. Voor een hoger nerd-gehalte verwijs ik u overigens naar het Twitteraccount van Lars Roobol, die heeft kennis en eindeloos veel geduld.

Enfin. Stel, Poetin (of wie dan ook) haalt het in zijn hoofd om een kernbom op Amsterdam te gooien. Wij zijn dan allemaal dood. Niet door straling, maar door de inslag van de bom. Daarom heeft een jodiumpil geen enkele zin. We zijn er dan al niet meer. Hoe groot zo’n inslag precies zal zijn is onzeker, want dat is afhankelijk van het formaat van de bom.

Ontploft een kernbom in de lucht, hoog boven de stad? Mooi, dan blijven we leven en zullen we ook geen last van straling hebben. Want het belangrijkste verschil, als we het over straling hebben, tussen een kernbom en een kernramp is simpel gesteld dit: de splijting bij een bom (plutonium-239) gaat supersnel en bij een kerncentrale (uranium-235) heel traag. Daardoor is er bij een ramp in een centrale tijd, tijd waarin door de splijting het radioactieve cesium-134 kan ontstaan en zich kan verspreiden. Bij een bom is dat, mede door een snelle ontploffing, veel minder aan de hand.

Goed, maar waarom dan niet toch jodiumpillen slikken in het geval van een kernramp in Zaporizja? Of preventief voor je-weet-maar-nooit? Dat is simpel: wat jodiumpillen in zijn algemeenheid doen, is je schildklier verzadigen. Door je schildklier te vullen met niet-radioactief jodium, is er geen ruimte voor opname van radioactief jodium. Maar die tabletten geven ook risico op bijwerkingen, zoals een ontregelde schildklier. Dat kan gevaarlijk zijn. Daarom slik je ze alleen als het noodzakelijk is, en dat is het hier nooit als het in Oekraïne mis gaat, omdat het gewoonweg te ver weg is. De hoeveelheid straling die potentieel hiernaartoe kan waaien is zo laag, dat het risico op gezondheidsimpact nihil is.

