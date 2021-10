Als elke uitgever zijn zin krijgt, worden er deze herfst 3200 boeken uitgebracht

Ik kon van de week ons huis niet in. Er waren zo veel dozen met boeken door de brievenbus geschoven dat ze, opgehoopt, de de deur blokkeerden. En er was niemand thuis. Geweldige baan heb jij toch, zeggen mijn collega’s vaak als ze me op de redactie ook weer de ene na de andere doos open zien ratsen. Al die boeken, allemaal voor mij. Geweldige baan welzeker, ik weet mij geprivilegieerd.

Maar wat mijn collega’s niet weten, is dat ik met zekere frequentie nachtmerries heb over boekenkasten die over mij heen storten – en daar hoeft geen Freud aan te pas te komen.

Er worden ongelooflijk veel boeken uitgegeven, en dit najaar meer dan ooit.

Ja maar papiertekort toch?

‘Pizza’s en bol.com zetten boekuitgever de kop dwars,’ kopte NRC onlangs boven een stuk van Hans Steketee. Door de enorme toename van online bestellingen is de vraag naar kartonnen verpakkingen gigantisch gestegen en karton en papier delen een op dit moment schaarse grondstof: papierpulp. ‘Herfst is boekentijd. Nederlandse uitgevers willen nu alle boeken uitbrengen die ze door corona hadden uitgesteld. Probleem: het papier is op.’

Als auteur kreeg ik ook een bericht van mijn uitgever: ‘Drukkers in binnen- en buitenland hebben te kampen met grote tekorten aan papier en andere grondstoffen, waardoor wij, net als alle andere uitgeverijen, te maken krijgen met leveringsproblemen van onze boeken. Dit betekent dat het produceren van eerste ­oplages en herdrukken nu vele weken langer duurt dan normaal.’

Het klopt, op mijn planning voor de boeken­pagina’s moeten boekrecensies of interviews soms worden doorgeschoven. Maar meine Güte! In het NRC-stuk becijfert Martijn David van de Groep Algemene Uitgevers, die uitgevers van literatuur, kinderboeken en non-fictie behartigt, dat in een gewone herfst zo’n tweeduizend nieuwe titels verschijnen. Deze herfst zouden het er, als elke uitgever zijn zin krijgt, 3200 zijn.

Maak me gek.

Natuurlijk is het zuur voor auteurs die hun uitgestelde boek weer uitgesteld zien. Natuurlijk is het spijtig voor uitgevers die een kaarsje moeten branden dat hun grote titels tijdig voor Sint en kerst in de schappen liggen.

Maar: 3200 boeken!

Dat werkt het papiertekort ook in de hand.

En ik ben stiekem wel blij als we dat niet gaan halen; ik krijg ze niet in de krant en ik krijg ze niet gelezen. Ik heb in de slaapkamer die mijn thuiswerkplek is boekenbergen; met recent verschenen papierpulpslurpers als De morgenster van Karl Ove Knausgård (666 blz.), Wolkenstad van Anthony Doerr (638 blz.) en Kruispunt van Jonathan Franzen (572 blz.) Een ‘gewone’ ­boekenherfst is mij boekenherfstig genoeg.

Marjolijn de Cocq schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

