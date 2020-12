Als één Ajacied het Ajaxjaar 2020 verpersoonlijkte, dan was het Tagliafico

Nederland was in lockdown, de eredivisie lag stil en een geestige voetballer uit ­Argentinië zat zich, ver van zijn familie, te barsten te vervelen in zijn smetteloze appartement aan de Zuidas.

Dat leverde op 6 april een stukje videohuisvlijt van de bovenste plank op, op TikTok en Instagram: een filmpje als keuzemenu van een computerspel, waarop je kon selecteren welke Nico Tagliafico je wilde zijn. Nico in trainingspak. Nico in pyjama met haaienpantoffels. Nico in zwembroek, op badslippers.

Als één Ajacied het Ajaxjaar 2020 verpersoonlijkte, dan was hij het wel: het geliefde Argentijnse scheermes.

In het glorieuze seizoen 2018-2019 en het restant van 2019 kon hij zowat alles: hij vrat ijzer én kilometers en hielp Ajax met twee goals ­tegen AEK op weg in de Champions League. FC Barcelona en Atlético Madrid wilden hem wel hebben, lazen we.

Nico bleef, want bij Ajax was het goed, maar in 2020 leken het ijzer en de kilometers hem minder te smaken. Zonder het liefkozende ‘Nicoooo, ­Nicoooo’ vanaf de tribunes kwam hij niet op stoom. Zijn lullige rollertje in eigen doel tegen Liverpool werd een ­symbool van Ajax’ Europese onmacht, een gifje bij het netnietgevoel.

Nico wilde weg, maar de markt stagneerde, dus tekende hij maar bij. Ook dat zegt iets over Ajax in 2020, niet alles is negatief. Vroeger zou een speler van Nicokaliber al eerder zijn vertrokken, maar, net als Hakim Ziyech, verlengde hij zijn verblijf, de eerste keer met volle overtuiging, de twee­de keer omdat het zo uitkwam.

Dit jaar bracht Europese zeperds tegen Getafe en Atalanta, kleinere clubs dan Ajax, dat dit jaar haast een kwart van zijn eredivisieduels verloor. Nico was soms de slechtste man op het veld.

Toch hielden hij, zijn bombshell-vriendin Caro en hun sullige hondje Galo de stemming erin via de sociale media, terwijl het coronachagrijn ons land in de houdgreep nam.

Ik ben hem er dankbaar voor.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de podcast Branie en schrijft elke week een column over de club. lees ze hier terug.

