Beeld Sjoukje Bierma

In het gras lag een in vieren gevouwen A4'tje.

Het lag er nog niet zo lang, zo te zien, want het was een hagelwit vel papier. Onbezoedeld, de zwanen, die hier de stoep vlakbij het water tot een moeras maken met hun groenzwarte stront waren nog niet over het stuk papier heen gewalst.

Ik raapte het op, om het in de prullenbak verderop te gooien.

Natuurlijk kon ik mijn nieuwsgierigheid niet onderdrukken en vouwde ik het A4'tje open.

Het was niet voor mijn ogen bedoeld.

Een brief van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

Kanker.

Misschien verloren nadat iemand hier had geparkeerd en uit de auto was gestapt? (Er ligt hier ook veel rotzooi in de goot. Ik zag natte proppen toiletpapier liggen, en een leeg wc-rolletje. Bij een auto waarvan ik weet dat hij van een heel aardige man is. Maar misschien heeft hij lang na de lozing daar zijn auto geparkeerd. Het vuil dat bij een auto ligt hoeft niet per se uit die auto te zijn gemieterd, wil ik maar zeggen.)

Die brief.

Misschien weggegooid uit woede of frustratie.

Als die brief weg is, is de ziekte er ook niet, en gloort er nog een fijne toekomst.

Ik had een schema gezien met behandelingen. Het voelde als een inbreuk op iemands leven dat ik nu wist op welke dag hij of zij zou worden bestraald.

Ik vouwde de brief snel weer in vieren.

Kanker.

Mijn twee opa’s zijn erdoor opgegeten. Van de een herinner ik me nog steeds hoe ijskoud zijn hand voelde de laatste keer dat ik hem levend zag. De ander, ik was veel jonger, heb ik nooit in het ziekenhuis bezocht. Ik herinner me hem in een bruine coltrui, lachend aan de tafel met de glaasjes jenever. (Een broer van hem stak zijn duim in een kelkje en riep: “Ja, nu is ie vol!”) Daarna heb ik hem nooit weer gezien.

In de bibliotheek kwam ik als jongvolwassene een boek tegen met de titel Kankerpaviljoen. Een lichtgroen omslag. Ik durfde het boek van de beroemde schrijver niet open te slaan.

Het woord kanker werd nog nauwelijks uitgesproken, of alleen als K.

Toen ik thuiskwam, had ik de brief nog steeds in mijn hand.

Ik vouwde de brief nog een keer open om te kijken of er een adres op stond. Wellicht dat er ergens in een huis naar de brief werd gezocht.

De brief hoorde bij een huis een paar straten bij mijn woning vandaan.

Misschien dat ik de bewoners weleens had gezien.

’s Middags, tijdens het uitlaten van de hond, stopte ik de brief stilletjes in hun brievenbus.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.