Als de dood ben ik dat ik onverwacht wat win. Zoals een geheel verzorgd weekend voor de F1-race in Zandvoort

Ontroering. Max Verstappen heeft een speciale helm laten maken (155 euro) waarmee hij zijn vader eert. De helm van vader Jos was lekker ouderwets en Max heeft alles een beetje naar 2022 gepimpt. Meer reclame. Geen plekje is leeg.

Max denkt ook aan een rectale tattoo. Mocht hij in de toekomst, als anus bleken niet alleen nog voorbehouden is aan Gerard Joling, een gesponsorde bleekbehandeling laten uitvoeren, dan ziet de bleker keurig de woorden Red Bull in een klein cirkeltje om de sluitspier staan.

Iedere weekend weer ben ik nieuwsgierig wat ze nu weer hebben bedacht om een of ander product keihard in mijn gezicht te duwen. Ik ben altijd op mijn hoede. Als de dood ben ik dat ik onverwacht wat win. Ik met een fles cola bij de kassa en drie blikjes Red Bull en opeens een fanfarekorps voor de kassa.

Ik heb een geheel verzorgd weekend gewonnen voor de F1-race in Zandvoort dit weekend. Onder bepaalde voorwaarden. Ik mag niets zeggen over bedreigde paddensoorten, ik mag niet, net zoals Lewis Hamilton, mijn knie buigen als ik bijvoorbeeld mijn veter wil vastmaken en die veters mogen dan geen Red Bullveters zijn.

Ik ben het bangst voor een meet-and-greet met Max. Ik heb altijd zo’n medelijden met de beroemde man of vrouw die mij eventueel moet meeten. Totaal ongemak. Max, met zijn racepak half uit, bezwete kop en vloekend omdat hij in de laatste bocht de duinen is ingereden en dan opeens een assistente naast hem: Max, meneer Dijkshoorn is er.

Hoe doen mensen dat? Wat zeg je tegen een racer. “Is dat nou lastig, met 340 km per uur en dan denken: wat eten we vandaag? Of eet u helemaal niet en krijgt u ’s avonds vloerbaar voedsel via de speciale Jos Verstappenhelm in uw bloedbaan gepompt?”

Op mijn gevoel zeg ik: verkeerde tekst. Ik kan hem ook niet naar zijn hobby’s vragen. Die jongen heeft al vanaf zijn vierde die raceauto als een ijzeren mal om zijn lichaam.

Ik denk dat ik een zo gewoon mogelijke vraag zou stellen. Eentje die hem verwart. Eindelijk eens iets anders. Ik zou hem kunnen vragen wat hij van Harry Styles vindt. Als hij dan denkt dat het een set krulspelden is luisterend naar de naam Harry, dan kan ik hem uitleggen dat Harry het beste is wat de popmuziek de laatste tien jaar is overkomen.

Ik kan tegen Max zeggen: hij is net zo populair als u, maar zijn fans verbranden geen dingen van andere zangers.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.