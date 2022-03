Als de bommen op Amsterdam vallen, pak ik Koos beet

Ik kon de slaap niet vatten en dronk me dronken aan beelden van Oekraïne. Bombardementen op kinderziekenhuizen, lakens met daaronder jongens van een jaar of twintig, huilende mannen en vrouwen, kinderen met grote ogen en knuffels – en dus kon ik daarna de slaap helemaal niet vatten.

“Verdomme,” zei ik.

Mijn vrouw werd wakker.

“Wat is er?”

“Ik zei per ongeluk verdomme… Sorry. Ik besefte dat ik te oud ben om te vechten als Amsterdam onder vuur ligt. En dat ik hier zou blijven om voor Koos te zorgen en voor de poezen van de kleinkinderen.”

“Je zou best nog kunnen vluchten naar Engeland.”

“Wil ik niet. Ik wil voor de beesten zorgen. Jij mag weg, als je wil, ik neem je dat niet kwalijk. Maar ik blijf hier.”

“Maar als ik wil dat jij met mij meegaat, dan ga jij dus niet mee? Mijn mening doet er dus niet toe?”

Ik hield mijn mond, maar niet lang.

“Ik wil eigenlijk dat jij dan vlucht,” zei ik, “jij kan nog wat van je leven maken. Ik niet.”

Vrouw raakte geïrriteerd.

“Waar praten we over?” vroeg ze, “we hebben het over een denkbeeldige situatie die zich waarschijnlijk nooit gaat voordoen.”

Ze wilde verder slapen.

Ik stapte uit bed, kleedde me aan en ging met Koosje wandelen.

We liepen naar Metro Vijzelgracht.

“Kijk Koos, hier moeten we dan in de schuilkelder. Nou mooi niet. Wij blijven thuis! Wat moet ik in Engeland doen? En dan maar denken aan jou. Ja, ik zeg wel steeds dat ik liever bij de kleinkinderen ben dan bij jou, maar is dat echt zo? Ik weet het niet.”

Koos piste tegen elke pui die hij tegenkwam.

Uiteraard verschenen mijn ouders weer in mijn geest. Toen ze vanuit Indië naar Holland moesten, hadden ze lieve mensen gevonden die voor Bram, hun hond, wilden zorgen. Nu dachten die lieve mensen dat mijn ouders het leuk zouden vinden als Bram meeging om ze aan de haven van Soerabaja vaarwel te wuiven. Bram blafte en blafte. En toen de boot de kade verliet, rukte hij zich los, rende met de Johan van Oldenbarnevelt mee en sprong uiteindelijk in het water achter het schip aan.

“En hij kwam nooit meer boven water….”

“Dat is belachelijk, pap,” zeg ik nu tegen hem.

Maar toch, als de bommen op Amsterdam vallen, pak ik Koos en druk hem stevig tegen me aan.