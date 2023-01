Als boze supporters de bus opwachten

Ik denk nog weleens terug aan 15 april 2018. Dan huiver ik altijd even. Met een achterstand van zeven punten naar Eindhoven op speeldag 31 van de eredivisie. PSV-Ajax als kampioenswedstrijd voor de Eindhovenaren, na een seizoen dat voor Ajax in alle denkbare opzichten een totale ramp was. De kans dat het voor Ajax eervol ging aflopen, was op voorhand al nul-komma-nul.

Alleen de uitslag zou enigszins mee kunnen vallen. Dat deed hij niet: 3-0, de vijfde nederlaag van het seizoen. PSV kampioen, Ajax als afgeschminkte figurant op het feestje, op tien punten achterstand.

En toen werd dus (in onheilspellend voetbaljargon) de bus opgewacht door boze supporters die (nog een stukje voetbaljargon) verhaal wilden halen. De spelersbus reed in de fuik en de twee Ajaxonwaardige prutsers die het allerhardst moesten oprotten van allemaal besloten hun verontwaardigde fans te woord te staan.

Het betrof de tactische onbenul Erik ten Hag (met zijn accentje) en de arrogante teringhond Hakim Ziyech. Bij die gelegenheid kreeg Ziyech – ik gebruik even het eufemisme dat de volgende ochtend in de media verscheen – een ‘zwiep’ van een supporter, een nieuw dieptepunt in de toch al ernstig verkilde verstandhouding tussen speler en aanhang. Ziyech verwijderde die avond alle Ajaxgerelateerde foto’s van zijn Instagramaccount.

De clubleiding van Ajax? Die prakkiseerde even en besloot: erg akelig allemaal en dat het een naargeestig rotseizoen was, hebben we zelf natuurlijk ook wel gezien, maar wie we wegsturen en wie mag blijven, bepalen we gelukkig zelf.

Daar heeft de club geen spijt van gekregen. Zo zou Ajax uiteindelijk twéé lessen leren in het tijdperk Ten Hag/Ziyech. De eerste: zeg nóóit meer dat de Europese top definitief uit zicht is, hoe beroerd het ook gaat en hoe hard Ajaxhatend Nederland ook lacht. De tweede: bepaal zélf wat de beste beleidskeuzen zijn, neem autonome beslissingen en luister nooit naar boze supporters.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug. Reageren? m.pot@parool.nl