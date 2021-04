Alphons wil van AT5 een mediazender maken; wat dat betekent, weet niemand

Soms weet je onmiddellijk dat iets niet deugt. Zo las ik dat bij AT5 Hélène Pronk was ontslagen. Na een dienstverband van 25 jaar.

Dat deugt niet.

Ik heb Hélène meegemaakt. Een Reddende Engel, een tovenares met een klein budget, een journalistieke Wonderwoman, hard waar nodig, zacht van inborst.

Hélène ontslagen? ‘De vrouw die generaties journalisten opleidde, die strijdt voor het belang van lokale journalistiek, die macht aanpakt, onderzoekt, blootlegt,’ schreef Jeroen Wollaars op Twitter. Jeroen, die ook bij AT5 is begonnen, net als Mariëlle Tweebeeke en Rik van de Westelaken.

Door wie is Hélène ontslagen? Door iemand die Alphons Martens heet. Een man met een journalistieke ervaring die ruim past in een keutel van een babymier. Geen dus. Hij noemt zichzelf ‘a high level media professional’. Ja ja, in feite staat hier: heeft een ego dat helaas niet in de Stopera past. U kent het type wel: zo’n manager die zich ’s ochtends insmeert met honing, aalslijm en gif van de koningscobra waarmee hij zichzelf trouwens ook injecteert alvorens hij een beslissing neemt, zodat zijn gevoel flink verdoofd is.

Waarom hij Hélène Pronk heeft ontslagen is zelfs voor de redactie van AT5 tamelijk duister. Ik heb er enkele mailtjes over gekregen. Alphons van Highlevel wil van AT5 ‘een mediazender’ maken.

Wat dat betekent, weet niemand, maar men weet wel dat hij daarvoor het budget te klein vond en dus had Alphons de professional bedacht dat er ontslagen moesten vallen.

High level professional…

AT5 werkt al jaren met een budget waarvan Ajax net een afgeknipte nagel van Gravenberch kan kopen. Dat de stadsomroep toch nog nieuws en vermaak weet te brengen, komt zeker ook door de magische trucs die Hélène moest uithalen.

Toen ik jaren geleden voor AT5 werkte, moest er ook al worden gewoekerd met het geld. De portemonnee was altijd leeg, maar er was talent en de wil om er wat van te maken en Pronk wist dat altijd net in goede banen te leiden.

Een aantal van die talenten – waaronder Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars, maar ook Matthijs van Nieuwkerk, Ton F. van Dijk, Sacha de Boer en vele anderen heeft een stevige brief geschreven naar de Raad van Toezicht om het ontslag van Hélène te ‘heroverwegen’.

Haalt dat niks uit, dan raad ik de redactie van AT5 aan Alphons de toegang tot de redactie te ontzeggen. Wel de camera er dan op, jongens en meisjes.

