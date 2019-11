Alles voor een huis in Amsterdam

Michiel Couzy Beeld Artur Krynicki

De Amsterdamse woningmarkt is verrot. Laten we dat, voor we verdergaan, vooral even vaststellen.

Door een groot tekort aan huizen komen mensen die in Amsterdam willen wonen in een afhankelijke positie: ze zijn bereid alles te accepteren, zolang ze maar een huis vinden.

Kopers van een nieuwbouwhuis nemen dus voor lief dat ze jaarlijks duizenden euro’s kwijt zijn aan erfpacht.

Een huurder in het centrum moet van de huisbaas haar woning op Airbnb zetten. Zodra toeristen voor de deur staan, dient ze direct te vertrekken.

Alles voor een huis.

Inmiddels is er een extra hoofdstuk bijgekomen in het boek over de scheve machtsverhoudingen op de woningmarkt. Tientallen jongeren, vooral studenten, kwamen deze week naar de Stopera om te protesteren tegen de nieuwe regels die wethouder Laurens Ivens wil invoeren. Een internetpetitie is al duizenden keren ondertekend.

Het gaat om de zogenoemde Huisvestingsverordening: een verzameling regels die de huizenmarkt enigszins moet beteugelen. De regels maken het mogelijk een lokaal verbod in te stellen voor vakantieverhuur, Amsterdammers voorrang te verlenen op een jongeren­woning, docenten sneller aan een huis te helpen en de groei van bed and breakfasts in te ­perken.

Het verzet van de jongeren richt zich tegen de regels om­trent woningdelen, het fenomeen waarbij beleggers een huis kopen, in diverse kamers opsplitsen en die verhuren aan verschillende huurders, vaak studenten of jonge werkenden.

Dankzij de woningnood vangen beleggers de hoofdprijs. Drie of vier huurders kunnen immers samen een behoorlijke huur ophoesten. Jongeren zijn zo radeloos dat ze desnoods bij hun ouders aankloppen om de hoge huur te kunnen betalen.

Het vorige college heeft al ingevoerd dat huiseigenaren een vergunning moeten hebben voor verhuur aan groepen en dat ze daarbij aan bepaalde eisen moeten voldoen, zoals geluidsisolatie en een gemeenschappelijke ruimte. Verhuurders hebben lak aan deze regels. In Amsterdam zijn slechts 4500 vergunningen afgegeven op zo’n 11.500 ‘verkameringen’.

Natuurlijk telt de stad genoeg bonafide verhuurders die prima kamers voor een redelijke prijs verhuren. Maar in Amsterdam wemelt het ook van de aftandse, te kleine kamers, die voor een te hoge prijs en zonder vergunning worden verhuurd aan jongeren die niet eens een contract krijgen.

Om die jongeren te beschermen moeten verhuurders vanaf volgend jaar elke huurder een individueel contract aanbieden.

Juist diezelfde jongeren verzetten zich hiertegen. Waarom? Omdat ze bang zijn dat verhuurders liever de studenten op straat zetten dan dat ze een ­vergunning aanvragen. Zo’n vergunning is gedoe en een kostenpost. Daar houden zulke beleggers niet van. Dan verhuren ze de woning liever aan een expatgezin, dat ook bereid is de hoofdprijs te betalen.

Jongeren hebben vaak tijdelijke huurcontracten. Ze zijn dus kwetsbaar.

Het gevolg is een wrang verbond tussen huisjesmelkers en kwetsbare huurders. Het toont de totale afhankelijkheid van de jongeren die in Amsterdam willen wonen.

Alles voor een huis.

De gemeente heeft dit sentiment onderschat en dat levert politieke schade op, met name voor coalitiepartijen GroenLinks en D66, studentenpartijen bij uitstek. Uiteraard grijpt de oppositie dit verzet aan om politiek tumult te veroorzaken. Ze willen in december verder debatteren over de nieuwe regels, waarmee de invoering op 1 januari in gevaar komt.

Uitstel levert politiek voordeel op voor de oppositiepartijen. Het verzet tegen het college houdt dan langer aan. Bovendien hopen ze de positie van Ivens te verzwakken, zodat hij, met de deadline in zicht, sneller concessies zal doen.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.

