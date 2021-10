Alles moest anoniem blijven; angst om vanuit de gevangenis de doodstraf te krijgen

Peter R. de Vries schijnt vermoord te zijn met een verbouwd gaspistool. Ik tikte bij YouTube ‘verbouwen gaspistool’ en even later kon ik precies leren hoe dat moest, al sprak ik geen Russisch. De plaatjes waren duidelijk. Het was iets te veel boorwerk voor mij, maar het zag er niet ingewikkeld uit.

De verdachten, die gisteren voor de rechter stonden, zwegen. Althans, eentje zei: “Ik ben onschuldig en wil graag naar mijn vrouw en kinderen.” Zijn vrouw had net een kleintje gekregen. Arme sukkel.

Algemeen werd trouwens aangenomen dat de verdachten zwegen uit angst voor represailles.

Tja, als er vanuit de zwaarst bewapende gevangenis opdrachten gegeven kunnen worden door de grootste misdadiger van ons land, kan ik me voorstellen dat je je mond houdt. Ik heb het al eens eerder gezegd: niet de rechter spreekt hier in Nederland de doodstraf uit, maar de zwaarst bewaakte misdadiger doet dat. Vooral aan onschuldigen.

Ik volgde gisteren via Twitter af en toe het proces tegen de twee domoren en ergerde me aan alles. Niet alleen aan hun zwijgen, maar ook aan het feit dat angst dat hele proces beheerste. Alles moest anoniem blijven. Niemand durfde met name genoemd te worden.

Angst om vanuit de gevangenis de doodstraf te krijgen. Een advocaat zou dat kunnen regelen.

Is die angst niet een overwinning voor de verdachten en hun opdrachtgever? Ik heb zelf in een straat gewoond waar het huis van een officier van justitie constant bewaakt moest worden. Ik geloof dat die officier op een zeker moment geen officier meer wilde zijn. Ik begreep dat. Ik zag namelijk ook de kleine kinderen van die officier, maar ik dacht wel: dag rechtsstaat.

Even verderop, om de hoek, was het huis van een politicus dat toen constant moest worden bewaakt. Ik dacht: dit hoort niet, dit tast onze democratie aan. Dag democratie. En intussen werd ook Wilders constant bewaakt.

De discussie ging toen over het feit dat Wilders zo onbeschaafd was terwijl hij een voorbeeld moest zijn. Dat was hij, trouwens. Hij was een voorbeeld van een schietschijf.

De onderwereld dringt steeds meer de bovenwereld binnen. Journalisten worden vermoord en bedreigd. Wie weet wat onderwereldse druk doet in de gemeenteraad, in de Tweede Kamer, bij de rechterlijke macht? Gebeurt dat al? Wie weet. In de onderwereld is alles duister.

Wilt u overigens een alarmpistool kopen? Voor 169, 95 euro kunt u er een naar de bovenwereld halen. Vergeet de boor niet.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.