Afgelopen zondag lichtte de politie de 67-jarige Theodor H. van zijn bed. Via zijn Instagramaccount had hij zijn leeftijdgenoten opgeroepen te rellen. ‘Laten we de politie bekogelen, auto’s in de fik steken, winkelruiten ingooien en gaan plunderen.’

H. kon worden gearresteerd omdat hij zeldzaam onhandig is met internet en zijn huisadres had vermeld.

“Waarom heeft u uw leeftijdgenoten opgeroepen te gaan rellen?” vroeg de commissaris.

“Gewoon leuk.”

“Gewoon leuk! Dat is uw antwoord?”

“Dat klopt. Er is verder niks leuks op onze leeftijd.”

“U denkt niet: ik verniel de bezittingen van een ander en dat mag niet?”

“Jawel. Dat is juist het leuke eraan. Mijn bezittingen blijven heel, die van een ander gaan kapot. En dat er bij de politie gewonden vallen is ook leuk.”

“Waarom is dat leuk?”

“Het is echt.”

“Echt? Wat bedoelt u daarmee?”

“Kijk, de maatschappij is ondertussen zo ingericht dat je goed MOET zijn! Er zijn te veel regels, waardoor je vanzelf in het gareel loopt. Overal word je gecontroleerd, hangen camera’s, moet je formulieren invullen. Zeker als je zo oud bent als ik. Regels zijn tralies geworden, evenals de verwachtingen waaraan je moet voldoen. Je wordt als het ware gedwongen je te vermaken. Maar elk vermaak is schijn. Films op tv, moord en doodslag, maar: schijn. Sport. Altijd een strijd, maar een schijnstrijd. Alles is schijn geworden, tot het nieuws aan toe. En als iets geen schijn is, als iets echt is, dan ben ik er het slachtoffer van. Begrijpt u?”

“Ik begrijp er niets van,” zei de commis­saris.

“Als ik te maken heb met de politiek, ben ik er het slachtoffer van. Of neem de belasting. Ik moet altijd betalen. Of neem de huur. Die gaat nooit omlaag. Van alles wat echt is, ben ik het slachtoffer. Noem maar op: pensioenen, corona, genotmiddelen… Als oudere verlies je elke strijd. Toen dacht ik: ik wil echt. Ik wil nou wel eens wat ik op de televisie zie in het echt meemaken. Echte strijd. Geen spelletje. Onze strijdleus is daarom ook: ‘Ik ben lekker stout.’ Die is van Annie M.G. Schmidt.”

“Wie is Annie M.G. Schmidt?”

“Die moet u eigenlijk ook arresteren. Onze heldin. Ze woont in de Vondelstraat… Zo, heerlijk, heb ik haar ook lekker verraden.”

“Rechercheur Beukers, arresteer mevrouw Schmidt!”

“Wij willen echt. Net als de jeugd. Hebben we recht op.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

