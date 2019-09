Alles in de gemeenteraad wijkt voor de waan van de dag

Liefst zes cameraploegen waren ­afgelopen donderdag uitgerukt naar de Stopera. De perstribune, normaal gesproken bevolkt door drie tot vier journalisten, zat bomvol.

De gemeenteraad mocht zich verheugen in landelijke aandacht vanwege de debatten over de liquidatie van advocaat Derk Wiersum en het onklaar ­gemaakte wapen in de ambtswoning.

Nog sneller dan ze waren gekomen, waren de cameraploegen weer vertrokken en bleef het vaste journaille achter om de rest van de vergadering te volgen. Want er stonden nog meer belangrijk punten op de agenda, zoals de toekomst van prostitutie op de Wallen. Kennelijk geen landelijk nieuws, maar wel ­bepalend voor het aanzien van de Amsterdamse binnenstad en van het wereldberoemde Red Light District.

Bewoners, ondernemers en sekswerkers zaten op de tribune, een aantal van hen had al ­ingesproken. De uitkomst van het debat is belangrijk voor hun toekomst.

Rond tien uur ’s avonds was de raad eindelijk beland bij het agendapunt over de Wallen. ­Inmiddels was de meeste spreektijd verspeeld en kwam de beoogde eindtijd in zicht; ­reden voor de fracties om het debat over de toekomst van de binnenstad uit te stellen.

De belanghebbenden konden onverrichter zake naar huis, ze hadden voor niets uren door­gebracht op de publieke tribune.

Zo gaat de Amsterdamse ­gemeenteraad om met haar ­gasten.

Het was de tweede keer dat het Wallendebat werd uitgesteld. Een maand geleden moest het wijken voor het rapport over drugscriminaliteit, dat plotseling op de agenda kwam en alle aandacht opslokte.

Op deze manier komt dit ­belangrijke debat nooit op gang. Intussen lopen de spanningen tussen bewoners, sekswerkers en exploitanten hoog op. Sinds burgemeester Halsema vier ­scenario’s op tafel heeft gelegd voor raamprostitutie in de ­binnenstad, staan deze groepen lijnrecht over elkaar. Veel ­bewoners willen minder ramen, sekswerkers en exploitanten juist meer.

In de Stopera was de spanning merkbaar door gejoel, geklap en geschreeuw vanaf de tribune: ‘Je liegt dat je barst!’ Beide ­groepen bestrijden elkaar via pamfletten. De drukte in de ­binnenstad, een van de aan­leidingen voor dit debat, neemt intussen alleen maar toe.

Het is dus hoog tijd dat de ­politiek leiding neemt en een koers uitstippelt voor de ­toekomst van de historische binnenstad. Maar zolang de waan van de dag overheerst, lukt dit niet.

Beeld Steen

De oorzaken zijn versnippering en polarisatie van de ­Amsterdamse politiek. De raad telt twaalf fracties, die allemaal hun zegje willen doen, zeker als er zes cameraploegen zijn. Een snel debat over de partner van de burgemeester levert meer aandacht op dan een inhoude­lijke uiteenzetting over de ­toekomst van de Wallen. Een aantal fracties heeft niet eens een idee welke kant het op moet met de binnenstad.

College en oppositie komen steeds meer tegenover elkaar te staan. Het gemeentebestuur heeft weinig oog voor de oppositie, die op haar beurt steeds ­vaker samen optrekt om dit ­dedain te doorbreken. Dit gezamenlijke front mist echter een gedeelde ideologische basis. Daarvoor staan de oppositie­partijen, van Denk tot Forum van Democratie en van Partij voor de Dieren tot VVD, te ver uit elkaar.

Ze hebben maar één gemene deler: een diepe afkeer van het college. Die afkeer mondde de afgelopen maanden uit in felle, persoonlijke aanvallen op wethouders Touria Meliani, ­Marieke van Doorninck, Sharon Dijksma en vooral op burgemeester Halsema.

Het gevolg van deze polarisatie is dat de raad van incident naar incident holt en dat ­belangrijke onderwerpen, die de toekomst van de stad bepalen, te lang blijven liggen.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl