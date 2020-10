The gamechanger!

Is dit hem?

Want hij heeft het!

De president van de Verenigde Staten heeft het.

Hij twitterde het zelf.

Hij is 74, hij is te dik, z’n bloeddruk vermoedelijk te hoog. Trump is onderliggend lijden. Hij zit nu gevangen in zijn eigen huis.

Vergiste ik me, of zag ik op CNN ingehouden vreugde? Het was vreugde in de vorm van overdreven ernst. Slechte acteurs die hadden gehoord dat je lange pauzes moet houden na een zin waarin je iets ernstigs voor het voetlicht bracht.

“Ladies and gentlemen, the president of the United States… and the first lady… have tested positive… for the coronavirus….”

En meteen daar achteraan: “This is the October gamechanger.”

Tja, in de West Wing hielden ze geen afstand en droegen ze geen mondmaskers en Trump heeft zich altijd gedragen alsof corona niet bestond.

De verslaggevers likten hun lippen toen ze dat vertelden. Alles aan Trump ademt nu ‘eigen schuld, dikke bult’.

En nu?

Gaat de beschaafde Joe Biden nu zeggen dat hij zijn campagne stilzet?

Gaat vicepresident Pence het nou over­nemen?

Gaat de president van de Verenigde Staten nu dood?

In ‘Trumpland’ heerst er thans een vreemde paniek die door een verslaggever werd getypeerd als ‘2020 in a nutshell’.

Ook zei iemand: “It’s crazy because he is crazy.”

Toen Trump net president was geworden, verscheen er het boek The dangerous case of Donald Trump (2017) van Bandy X. Lee, een forensisch psychiater die 27 andere psychiaters aan het woord liet die allemaal betoogden dat Donald de geschiftheid had van een crimineel. Twee jaar later ondertekenden 350 (!) psychiaters een petitie die wederom duidelijk moest maken dat Trump koekoek was. Wie internet afstruint, komt honderdduizenden artikelen tegen waarin wordt gewaarschuwd voor Trumps mentale gesteldheid.

Verder wordt Trump door de belangrijkste kranten van Amerika, de New York Times en de Washington Post, eveneens neergezet als een patiënt die in een psychiatrische inrichting thuishoort.

En nu komt daar de meest spraakmakende ziekte van deze eeuw bij.

Aan het einde van het bewind van keizer Nero, met wie Trump wel wordt vergeleken, stond Rome in brand. Er waren opstanden in het land.Toen hij niet meer te redden was, zat hij in quarantaine in zijn eigen Domus Aurea: “Welk een kunstenaar sterft er met mij,” zei hij toen hij zelfmoord wilde plegen.

Nero liet een chaos achter.

Rome is er overigens bovenop gekomen.

