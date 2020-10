Het was zo’n envelop van chic papier.

‘Eindelijk gaan Carolien en Joop trouwen en wij, kinderen, organiseren het huwelijksfeest. Wij zouden het leuk vinden als jij daar ook bij was. Maar… het is coronatijd. Voor alle ouderen willen wij nu een sneltest organiseren, via spoedtest.nl. Dat kost 139 euro. Als één van onze gasten dat te duur vindt, willen wij graag een tegemoetkoming geven van 50 euro. Het feest wordt gehouden (…)’

De rest van de tekst bevatte de locatie, maar ik had de pest in. Alles aan deze tekst ergerde mij en dat begon al bij het woord ‘eigenlijk’. Dan dat ‘jij’.

Carolien ken ik nauwelijks maar ik weet dat ze al zeventig is en vermoedelijk haar vorige twee echtgenoten vermoord heeft – althans, ze ziet eruit als zo’n Engelse moordenares. De chique Lady Caroline die zeven dorpsgenoten heeft omgebracht om te beletten daar haar zoon zou trouwen met zijn zuster.

Die ‘wij, kinderen’ zijn trouwens haar kinderen en niet die van Joop. En dat trouwen doen ze alleen maar omdat Joop op zijn voorlaatste benen loopt. Maar het ergste vind ik uiteraard die spoedtest die ik moet betalen en dan eventueel een ‘tegemoetkoming’ kan krijgen van vijftig euro. Doe en zeg niks of betaal het hele bedrag!

Overigens, het aller-allerergste stond, handgeschreven, onderaan de uitnodiging, namelijk: “Wij zouden het erg leuk vinden als Theodor Holman een leuke toespraak ging houden. Dat zouden Joop en Carolien erg fijn vinden. Er is een geluidsinstallatie aanwezig.”

Die kinderen zijn overigens geen zeventien, maar tussen de 35 en 40. Geweldige banen met van die auto’s die je wilt bekrassen.

Dus ik bel Joop.

“Ha Joop, met Theodor…”

“Met wie?”

“Met Theodor.”

“Hallo… Hallo… Carolien, ik hoor weer niks. Neem jij mijn telefoon even…”

“Hallo, met Carolien.”

“Ha Carolien, met Theodor.”

“Wie zegt u?”

“Theo! Dor! Hol! Man!”

“O ja… ja, leuk. Wacht even… Joop! Joop, het is Theodor Holman… O, Joop zit nu op de wc. Hij kan niet komen. Wat is er?”

“Jullie gaan trouwen hè?”

“Hoe weet jij dat? Dat weet niemand.”

Ik besef opeens dat ik misschien iets onthul wat geheim moest blijven, maar daar stond niets over in de brief.

Ik pas de truc van menig politicus toe en beantwoord de vraag niet en zeg alleen: “Ik wilde even zeggen dat ik dat ontzettend leuk vind.”

“Maar hoe weet je het, Theodor?”

