Alleen schrijver Adriaan van Dis mag op de tv z’n boertjes laten

Een kwart van de Nederlandse pubers houdt niet van lezen en zal dat ook niet gaan doen. Is dat erg?

Hoeveel kinderen houden van klassieke muziek of leren noten lezen en een instrument bespelen? Hoeveel kinderen houden van beeldende kunst? Alleen de pubers van ouders met een bildungsideaal. Is dat erg?

Wie van lezen houdt, krijgt te maken met teleurstelling op teleurstelling. Boekwinkels verdwijnen. Boekrecensies hebben het formaat van een lucifersdoosje of verdwijnen. Essays over onze literatuur verdwijnen. De boekdrukkunst – met nadruk op kunst – is aan het verdwijnen.

Op de televisie verdwijnt het interview over en met schrijvers; documentaires over schrijvers zijn verdwenen. Alleen als een schrijver voor aap speelt (Adriaan van Dis) of amechtig aansluiting zoekt bij de rappende jeugd (Adriaan van Dis), mag hij op de tv z’n boertjes laten. (‘Je hebt een geweldig Gouden Boekje voor kleuters geschreven, Adriaan.’)

Het boek zelf verdwijnt.

Er wordt gezegd dat een e-reader zo handig is en zo weinig milieuvervuilend. Maar het is ook lelijk en vergalt voor een deel het genot van het lezen. Papier is verdacht geworden, want milieuvervuilend; inkt is ook suspect, want milieuvervuilend. Bijna elk boek vermeldt trots een keurmerk dat het papier dat ze gebruiken troep is – en de lezer weet dat dit klopt, want binnen zes maanden vergeelt het, binnen een jaar valt het uit elkaar of trekt het boek krom.

Waarom zou je als puber lezen?

Lezen is vernederingen ondergaan. Nooit maakt iemand mij echt duidelijk waarom lezen moet. En heus, ik hou van boeken lezen, ik schrijf ze zelfs.

Word je wijzer van lezen? God, wat zou ik dan wijs moeten zijn. Nee dus. Je krijgt er ook geen macht en invloed door, noch helpt het je als je vrouwen (of mannen) wilt verleiden, of landen wilt veroveren. Een politicus die boeken leest en ze schrijft, wordt in Nederland door de Volkskrant en de NRC en bijna alle Nederlandse omroepen gehaat! Waarom zou je dan als puber een boek lezen?

Wist u dat de meeste boeken van Nederlandse schrijvers voor een groot deel door de shredder worden gehaald? De snippers worden verbrand. Zo cremeren wij onze cultuur.

Twintig jaar geleden las iedereen nog Reve en Hermans. Nu niet meer. Tien jaar geleden las men nog Boudewijn Büch en Martin Bril. Nu niet meer.

Een boek lezen, strekt niet tot aanbeveling.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.