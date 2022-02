Zijn lichaam was één brok bokkigheid.

Hij stond een meter of vijf achter zijn vrouw voor het stoplicht te wachten.

Zijn handen diep in de zakken van zijn wollen winterjas. De wenkbrauwen half over zijn ogen gezakt.

Het voetgangerslicht sprong op groen. De vrouw draaide zich om.

“Kom nou.”

De man bewoog niet. Hij schopte een takje weg. Daarna een steentje.

Hij keek heel demonstratief niet naar zijn vrouw.

Het stoplichtmannetje was weer van kleur verschoten.

De vrouw stond nog steeds voor het zebrapad.

“Kom nou, anders komen we te laat.”

De man bleef staan. Je zag dat hij eigenlijk wel wilde, dat hij de stap voorwaarts wilde maken, maar hij mocht niet van zijn innerlijke duivel. Die hield hem tegen.

Hij deed zelfs een stapje achteruit.

“Doe nou niet zo kinderachtig,” zei de vrouw.

“Ik doe niet kinderachtig. Je doet zelf kinderachtig.”

De vrouw zuchtte. Dit had ze vaker meegemaakt.

“Alleen omdat ik zei dat je de leeftijd hebt om een griepprik te halen?”

“Ik ben nooit ziek,” zei de man.

“In je hoofd,” mompelde de vrouw.

“Wat zei je,” zei de man iets te giftig.

Het was alweer groen.

“Kom nou, de dokter heeft wel meer te doen.”

De man maakte nog steeds geen aanstalten in beweging te komen.

“Je vader laat zich ook al jaren prikken,” zei de vrouw.

“Begin je weer over mijn vader?”

“En die liep met zijn been in het gips van de kroeg naar huis.”

“Dat heeft toch niets met die prik te maken?”

“Het is nog steeds een sterke kerel, anders.”

“En ik ben een slapjanus? Is dat wat je zegt? Ben ik een slapjanus? Nou?”

“Nee, André, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat je een slapjanus bent.”

“Daar leek het anders wel op. En trouwens, mijn vader kan niet eens meer hout zagen. Of een dakpan vervangen.”

“Je vader is 89!” Het geduld van de vrouw was op.

“Jij!” Priemende vinger.

“Jij zou dat voor hem moeten doen, maar dat doe je niet, want dan zaag je je vast in je hand of zo.”

“Waar slaat dat nou weer op, ik kan heel goed met een zaag overweg!”

“Of je lazert van het dak.”

De mond van de man viel open van verbazing en onrecht. Amechtig stond hij naar woorden te zoeken zonder ze te vinden.

“Hoe lang zou je dat konijnenhok in de tuin al niet afbreken?” zei de vrouw.

“Dat hok is een herinnering!”

“Dat konijn is al minstens vijf jaar dood, André.”

Het stoplichtmannetje begon weer te lopen.

“Ik ga, je zoekt het maar uit,” zei de vrouw, en ze liep het zebrapad op.

De man bleef nog even staan en liep haar toen toch maar achterna.

“Ik ben nog nooit van een dak gevallen,” riep hij. “Want ik heb een ontzettend goed evenwichtsgevoel.”

Het leek of hij zich had hervonden zoals hij met zijn borst fier en trots vooruit liep.

De vrouw maakte alleen maar een wegwerpgebaar.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl