Alle jaloezie is een vorm van verdriet

Wakker liggen had hij altijd een straf gevonden. Nu niet. Hij luisterde naar de kalme ademhaling van zijn vrouw.

Een maand getrouwd. Een mooie huwelijksreis. Tijdens een verliefde wandeling in de bossen deden ze net of ze werden bekeken door de bomen en de beesten en spraken ze over de toekomst.

Hoe kon zij nu slapen?

Ze was vlak na het vrijen in slaap gevallen, terwijl hij toen juist de vreselijkste gedachten kreeg.

Natuurlijk had hij doodsangst. Hoe moest hij morgen afscheid nemen? Zijn vader… In diens ogen had hij een stil en diep verdriet gezien dat geaccentueerd werd door zijn gedwongen glimlach, die was bedoeld om hem, zijn eigen zoon, gerust te stellen. Tot drie keer toe had vader gezegd dat hij naar het graf van moeder zou gaan om te bidden. Ach, zijn moeder. Hij had haar nooit gekend, Gestorven toen hij twee was.

“Een stom ongeluk! Overkomt mij dat ook: een ongeluk?” Hij probeerde zich zijn moeder voor de geest te halen, maar hij had nooit echt naar de foto’s en de video’s willen kijken. Daar had hij nou spijt van. Maar hij kon zich toch nooit een echte voorstelling van haar maken.

Even ging er een golf van woede en jaloezie door hem heen. Hij zag zijn vrouw, die zich geen voorstelling meer van hem zou kunnen maken en verliefd zou worden op een ander. Maar zijn jaloezie was verdriet, zoals alle jaloezie een vorm van verdriet is. Als het zover zou komen, moest hij het haar gunnen. Hij ging het bed uit en in het keukentje een sigaret roken.

Voor wie moest hij eigenlijk vechten? En voor wat? Hij had nooit jegens iemand haat gevoeld. Zelfs niet tegen de Amerikanen. Wanneer hij ze zag waren ze wat naïef, kinderlijk soms, enigszins direct en ongemanierd misschien, maar niet onaardig. Integendeel. En dan de vijand… hoeveel Oekraïners waren niet zijn vriend geweest?

“Kan je niet slapen?” vroeg zijn vrouw, die het keukentje was binnengelopen.

“Slapen wel. Maar dromen gaat niet meer.”

Z’n vrouw ging tegenover hem zitten en nam ook een sigaret. Ze is absoluut de mooiste van de wereld.

“Sinds ik weet dat je weggaat denk ik aan de dood,” sprak ze.

“Je kunt beter denken aan de liefde. Onze liefde.”

“Daarom moet ik wel denken aan de dood.”

Ze wendde haar hoofd af.

Hij wilde opstaan, haar omhelzen en kussen, maar hij zat vast.

