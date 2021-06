“Alle goede CDA’ers hebben een hekel aan hem.”

‘Fijn dat ik u even mag spreken. U bent een anonieme CDA’er?”

“Dat is juist. Ik wil wel het één en ander verklaren, maar alleen anoniem.”

“Uiteraard… Wat is er eigenlijk aan de hand binnen het CDA?”

“Ja, eigenlijk niks. Maar het is gekomen door totale gestoordheid van Pieter Omtzigt. Omtzigt is…”

“Pardon, neem me niet kwalijk dat ik u onderbreek, maar ‘de totale gestoordheid’?”

“Wij, van het CDA, weten al langer dat deze man in feite thuishoort in een inrichting voor geestelijk gestoorden.”

“Daar zegt u nogal wat!”

“Ja, hij is niet zo gek dat hij denkt dat hij Napoleon is, maar het is meer dat hij denkt dat Napoleon eigenlijk Pieter Omtzigt is, als u begrijpt wat ik bedoel.”

“Nee, eigenlijk niet.”

“Hij heeft die toeslagenaffaire weliswaar boven tafel gekregen, maar het waren vooral Renske Leijten en Farid Azarkan. De rol van Pieter was klein. Dat wisten we allemaal. Een klein bijrolletje. Maar ja, je laat hem, vanwege die totale gestoordheid van hem. Hoekstra heeft ook aangedrongen op medische verzorging.”

“Maar veel CDA-stemmers zien hem toch als held.”

“Ten onrechte. En we zijn nu ook bezig dat beeld toe corrigeren. Er zijn al veel journalisten die schrijven dat er min of meer een steekje los is aan Pieter. ‘Is deze man een leider?’ las ik daarnet al bij een andere krant. Het antwoord was nee. En dat klopt. Dat kan hij ook niet zijn. Misschien zou u die invalshoek ook kunnen kiezen voor uw column…”

“Eigenlijk zegt u: Pieter heeft het CDA met die toeslagenaffaire meer kwaad dan goed gedaan .”

“Hoe vaak moet ik het nu nog zeggen? Pieter is een hysterische idealist. Die slachtoffers van de toeslagenaffaire waren heus wel geholpen, ook zonder Pieter Omtzigt.”

“Daar denkt zo’n parlementaire commissie toch anders over.”

“Ach, die Pieter is ook een leugenaar, had ik u dat ook al verteld? Wat hij schrijft over het campagnegeld… Geen CDA’er die geld geeft, wil invloed. Leugens!”

“U ziet hem als een soort crimineel, is het niet?”

“Ja, het hele CDA ziet hem zo. Maar ja, dat mag je in het openbaar weer niet zeggen. Maar de waarheid moet boven tafel komen. Dat onze partij zo klein is geworden, komt door Pieter.”

“U heeft echt een hekel aan hem hè?”

“Alle goede CDA’ers hebben een hekel aan hem.”

“En de slechte?”

“Die heten allemaal Pieter Omtzigt.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

