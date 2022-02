Waarom zou de muziek van Lil Kleine niet meer uitgezonden mogen worden? Ik zou het nooit uitzenden omdat ik het geluiden uit de hel vind, maar niet omdat hij een sadistische teringlijer is.

Marco Borsato, zachtmoediger man met zachtmoediger liedjes, mag ook niet meer. Is hij opeens niet meer bij stem?

Iemand vertelde dat ze elke keer als ze Marco hoorde, ze aan dat arme meisje moest denken dat hij bezoedeld zou hebben. Nou moet die bezoedeling geloof ik nog bewezen worden, maar stel dat het zo is, dan is zijn muziek toch niet minder?

Ik kan me voorstellen dat je Marco of Lil hoort en dan denkt: ‘Wat een kolerelijer,’ en dat die gedachte afleidt van het genieten van de muziek. Maar die muziek is niet opeens minder mooi. Hij is voor een enkeling minder veelzeggend. Nog voor alle grensoverschrijdingen moest ik al aan oorlog en dood denken bij de muziek van Lil. Nou en?

Radiostations willen de muziek van Lil en Marco niet meer uitzenden omdat ze het gedrag van die jongens moreel verwerpelijk vinden. Ik heb weleens een biografie gelezen over Keith Richards, van Victor Bockris. Keith ging wel eens met meisjes van twaalf naar bed. En wat dacht u van het liefdesleven van James Brown? Nee, we cancelen Michael Jackson.

Dan de dj’s. Giel Beelen maakte reclame voor drugs. Is dat moreel niet verwerpelijk?

Ik kan zo wel doorgaan. Sex, drugs and rock and roll typeerde de popmuziek en ja, men gedroeg en gedraagt zich niet altijd verantwoord. Geen muziek meer van Amy Winehouse omdat ze een slecht voorbeeld is voor de jeugd?

Wat heb ik een hekel aan lieden die aandringen op het cancelen van artiesten. Morele superioriteit die niets kost en waarvoor je geen moeite hoeft te doen. En feitelijk immoreel is: je onthoudt jeugd het interpreteren, navolgen en overtreffen van kunstbroeders. Oké, Ali B schijnt een smeerpijp te zijn, maar zijn al die rappers verder keurige mensen – als ze al niet zijn vermoord? Hun teksten zijn het in elk geval niet. En die zijn toch autobiografisch?

Hoe meer smerige anekdotes over een artiest, hoe boeiender ik het vind. We praten wel over ‘zwarte randjes’ en ‘rafelranden’ en ‘dingen moeten schuren,’ maar zodra dat het geval is, gaan we opeens keurig doen. Bah! Een goedgevulde biografie leest prettiger dan één waarin de hoofdpersoon een keurig mens is.

De teringherrie van Lil en Ali is opeens interessant.

