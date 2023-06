Al jaren heeft Roos Schlikker De Grote Verlatingsangstdroom − en toen zat ze ineens op Tinder

Het is nu werkelijk gebeurd. Ik zit op Tinder.

Al jaren heb ik De Grote Verlatingsangstdroom: mijn man meldt dat hij een ander mokkel heeft. Hij gebruikt daadwerkelijk het woord mokkel, maar spreekt het uit als mokkèl want ook in mijn slaap is hij Franstalig, wat het heus niet minder ordinair maakt. Goed, man doet het beest met de zeven ruggen met mokkèl, zij is uiteraard stukken jonger dan ik, ik piep nog “En de kinderen dan?” en hij sloft onverschillig mijn leven uit. De nachtmerrie eindigt vervolgens altijd hetzelfde, precies op het moment dat ik huilend uitroep: “Nu moet ik ook nog op Tinder!” Wat maar weer aangeeft wat mijn werkelijke grootste angst is.

Want de digitale vooruitgang heeft een hoop gruwelplatforms voortgebracht, maar Tinder is met stip en certificaat de ergste. Dat eindeloze etalagestaren, het sinistere dat je met één vingerbeweging iemand kunt wegvegen, uitgummen als het ware. Voor mensen met verlatingsangst en afwijzingsissues (ik noem geen namen) is Dante’s inferno een sprookjesbos in vergelijking met Tinder.

Toch zit ik erop. Dat ontdekte ik nota bene via LinkedIn, het stoffige portaal waarop je gefeliciteerd wordt door zevenentwintig consultants met wijkend haar vanwege je werkjubileum bij bedrijf X, waar je blijkbaar veertien jaar geleden eens een klusje voor hebt gedaan.

Niet bepaald de plek voor geile amourettes, maar een meneer schreef in een ­privébericht dat ie me naar rechts wilde swipen op Tinder en hoopte dat ik dat ook zou doen, want dan waren we een match. ‘Sorry, ik ben vrolijk getrouwd,’ antwoordde ik. Wat gek, ik stond echt op het platform, aldus de vent.

Zou het waar zijn? Moest ik nu Tinder downloaden om te zien of ik daar aanwezig was? En wat als mijn echtgenoot zou ontdekken dat ik de app had geïnstalleerd? Leg dat maar eens uit.

‘Ultimately, what we are distracted from is living,’ las ik laatst over sociale media. Goede quote, maar nu raakte mijn echte leven in de war door een fake-account.

Wie zou ik wezen als wufte Tinder­single? Een meedogenloze man-eater natuurlijk. Een antipleaser die volstrekt autonoom is, die hoert, snoert, beukt en neukt, wier haar altijd goed zit, die liters wijn kan drinken zonder greintje kater, die niet dagelijks aanhikt tegen het schoonmaken van vier kattenbakken en de stapel verkroepoekte facturen waar op onbegrijpelijke wijze stukjes appel tussen kleven, iemand die niet stiekem soms moet sniffen omdat het jongensstemmetje van haar oudste in één nacht is veranderd in de stem van Barry Manilow, die zich niet ­continu verzet tegen het feit dat alles almaar verandert en die geen plafonddienst heeft vanwege de vragen of de wereld haar nog wel blieft en haar man haar niet verlaat. Zo’n vrouw. Ik zou er haast verliefd op worden.

Enkele dagen later krijg ik een berichtje via Twitter, waar ik mijn Tindertwijfels had gedeeld. Mijn account staat niet meer op het liefdesplatform omdat diverse mensen braaf hebben gemeld dat ik ik niet ben. Ik ben weggerapporteerd. Toch een klein beetje jammer.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

