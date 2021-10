Ajax was als Cor Pot achter een scherm: geen geld, geen idee

Op 9 oktober 1921, speelde de R.V.V. Feijenoord voor het eerst tegen de Amst. Football-Club Ajax. Het werd 2-3, maar de VAR avant la lettre (de protestcommissie van de NVB) keurde alsnog een Ajaxdoelpunt af. Uitslag: 2-2. Een eeuw later staat Feyenoord op achterstand: sportief, financieel, beleidsmatig.

In de documentaireserie Dat ene woord op Disney+ zit een scène waarin Cor Pot (geen familie) beelden bekijkt van de potentiële winterversterking Lucas Pratto, bijgenaamd ‘De Beer’. Pratto maakt een goal. Pot: “Hij ken een doelpunt maken.” Pratto schiet een penalty binnen. Pot: “Hij ken ook een strafschop nemen.” En dus komt hij.

De spits doet zijn bijnaam al snel eer aan: hij blijkt inderdaad ongeveer even goed te kunnen voetballen als de gemiddelde beer. Zo opereert Feyenoord dus écht, het is amper te geloven. En dan hebben we het nog niet eens over Feyenoord City gehad.

Feyenoord kan enige hoop putten uit de wetenschap dat ‘020’ tot circa tien jaar geleden óók maar wat deed. Ajax was als Cor Pot achter dat scherm: geen geld, geen idee, de vleesgeworden middelmaat. Alleen zo konden willekeurige voorbijgangers als Jurgen Colin, Rob Wielaert, Ismael Urzaiz, Yaya Sanogo, Bojan Krkic, Isaac Cuenca, Timothée Atouba, Teemu Tainio en Tobias Sana aan contracten komen. Kerlon de Zeehond. Mido de Tweede. Ik zou zes columns kunnen vullen met alleen namen.

Wat Dat ene woord voor Feyenoord is, was Daar hoorden zij engelen zingen (2000) voor Ajax: een filmdocument dat iedere kijker (ongeacht voorkeur) ervan overtuigde dat het met deze club nooit meer goed zou komen.

Met Ajax kwam het toch weer goed. Het kan. Maar voorlopig moet Feyenoord het doen met een incidenteel gewonnen Klassiekertje plus het bijbehorende, hartstochtelijke weghonen van iedereen die in de periode daarvoor iets schreef zoals ik hierboven. Het is ze gegund, ik zal het kranig en met empathie ondergaan.

