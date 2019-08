Ajax, regel dit weekend een oefenduel tegen PSV

‘Wij hebben mi­nuten nodig om aan elkaar te wennen,” zei Erik ten Hag tien dagen geleden nog, in de dagen tussen Ajax-FC Emmen en de return tegen Paok Saloniki. “Om te werken aan automatismen. Om fysiek sterker te worden. In deze fase ben ik blij met veel wedstrijden.”

Ik kon me dat goed voorstellen. Volgens mij won Ajax van Paok, omdat Ajax meer wedstrijdritme had, terwijl de Griekse competitie nog niet was begonnen. Bij Paok raakte de pijp leeg. Lang leve het drukke programma. Dit Ajax moest tussen de kapitale ­Europese voorronden door vooral lekker veel spelen in onze dierbare eredivisie, tegen de Emmens, VVV’s en Fortuna’s van deze wereld.

Maar Ajax speelt dit weekend dus niet tegen Fortuna. De KNVB gaf de clubs die ‘Europees spelen’ al in juni de ­mogelijkheid om hun vierde competitieduel te verschuiven naar eind september, mochten ze met Europese play-off­wedstrijden te maken krijgen. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ besloten gebruik te maken van het aanbod. Ze kunnen nu niet meer terug.

Na het zorgwekkende ­geploeter op Cyprus werd Ten Hag gevraagd of Ajax niet liever tóch had gespeeld, thuis tegen Fortuna. Frustratie ­verdrijven. Zoeken naar ­vastigheid. Ten Hag zei van niet, maar ik geloofde daar niks van. Daarom heb ik een oplossing voor hem verzonnen: regel een oefenduel tegen PSV. Die zijn ook vrij, dus dat komt mooi uit. Ze worden ­helemaal gek bij de KNVB. Kun je lachen.

Samen de bond op de kast ­jagen schept een band. Spelers lekker ballen. Van der Sar en Gerbrands keten op de tribune (“Dat van Bergwijn was maar een geintje, joh, we zaten jullie een beetje te stangen”). Voor Erik ten Hag en Mark van Bommel lijkt een beetje jolijt me ook wel heilzaam.

Als er maar gelachen kan worden, want één ding staat vast: aan chagrijn heeft Ajax niets.