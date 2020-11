Ajax mist Tonny Bruins Slot nu al.

Als de analyse van Tonny Bruins Slot over Liverpool inderdaad de basis vormde voor de startopstelling van Ajax, is dat een mooi slotakkoord van de man die garant stond voor kwaliteit en loyaliteit. Toen de deze week op 73-jarige leeftijd overleden Amsterdammer in 1985 bij Ajax als trainer aan Johan Cruijff werd gekoppeld, inhaleerde hij gretig de visie van de net benoemde technisch directeur. Een filosofie die hij tot Ajax-Liverpool zou uitdragen.

Een denkwijze gebaseerd op twee tactische basisprincipes die Ajax aan het begin van de jaren zeventig meestal hanteerde. Variant één was een speelwijze met twee regelmatig opkomende backs (Krol en Suurbier), een centrale verdediging met een mandekker (Hulshoff) en een opbouwer (Blankenburg), een middenveld met een controleur (Haan) en twee allrounders aan de buitenkanten (Mühren en Neeskens), twee vleugelaanvallers (Keizer en Swart/later Rep) en een middenvoor (Cruijff).

Deze speelwijze ontwikkelde zich steeds meer richting een uitvoering waarbij Haan (punt naar achter), Cruijff (punt naar voren) en Mühren en Neeskens aan de buitenkanten op het middenveld een soort ruit vormden. Net zoals op 21 oktober tegen Liverpool met Blind, Kudus, Gravenberch en Klaassen het geval was. Het betekende dat door de vrijere rol van Cruijff (Kudus) er meer ruimte gecreëerd kon worden, wat het spel verrassender maakte. Later zou de coach Cruijff het ook regelmatig bij Barcelona toepassen met Michael Laudrup in de punt naar voren.

De tweede tactische variant werd toegepast als er iets moet worden afgedwongen. Met Dick van Dijk als klassieke middenvoor en met Cruijff meestal links op de positie van Gerrie Mühren. Bij Barcelona kreeg Julio Salinas dan de rol van Van Dijk toebedeeld en schoof Laudrup naar de linkerkant.

Allemaal geen hogere wiskunde. Essentieel was vooral het creëren van ruimte, daar het juiste positiespel op toepassen en uitgevoerd met een hoge handelingssnelheid.

Dit zat allemaal in het voetbal-dna van Tonny Bruins Slot, die vanuit deze principes naar Liverpool moet hebben gekeken, dat in de Johan Cruijff Arena onder meer met het kwetsbare verdedigingscentrum Matip en Gomez zou starten. Door de vrije rol van Kudus moest dit duo komen te zwemmen, terwijl de twee backs door Tadic en Neres op hun plek werden gehouden. Met als doel zo veel mogelijk tegenstanders uit hun comfortzone te halen.

Dat was precies wat er tegen FC Mydtjylland niet gebeurde. In plaats van bij de tegenstander, werden uitgerekend jonge Ajacieden als Schuurs, Gravenberch, Ekkelenkamp en Antony uit hun comfortzone getrokken. Omdat het positioneel niet klopte, konden deze spelers veel te weinig vanuit hun kracht voetballen. Los van het feit dat bij Cruijff en Bruins Slot altijd de beste spelers in het veld stonden. Dus waar was Klaassen tijdens de eerste helft en waar was Neres de hele wedstrijd?

Ajax mist Tonny Bruins Slot nu al.

