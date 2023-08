Ook in de zomer laaien de Ajaxemoties soms hoog op, of je er nou zin in hebt of niet. Maar zelden zo hoog als op 7 juli, de dag waarop de club het misschien wel lelijkste thuistenue presenteerde dat Adidas ooit in Amsterdam over de heg gooide. Zelfs ondergetekende stukjesschrijver was over de zeik, al was er op dat moment maar één armetierig zeepkistje dat hij beklimmen kon (Twitter, toen nog).

Voor dit soort shirtnijd bestaat een remedie die in zijn rechtlijnige logica even calvinistisch en Cruijffiaans is als effectief: beschouw het nieuwe thuisshirt als een logische beloning (of straf) voor de verrichtingen in het seizoen dat eraan voorafging. Ajax’ verdiende loon, als het ware. Topseizoen? Topshirt. Kloteseizoen? Kloteshirt.

(Zo werkt het natuurlijk niet, want Adidas schijnt jaren vooruit te werken, maar laat dat feit de pret niet drukken. De overtuigingen van calvinisten en Cruijffianen zijn wel vaker immuun voor nuchtere feiten, dus deze overtuiging kan daar best nog bij.)

Ajax deed vorig seizoen niet íets fout, maar álles. Geen technisch directeur, de verkeerde trainer, te veel spelers verpatst, verkeerde opvolgers gehaald. De falende trainer laten doormodderen, om hem op het ongelukkigst denkbare moment tóch te vervangen. Kortom, een alomvattende clusterfuck, waarvoor Ajax per kerende post een thuistenue heeft ontvangen dat precies dát is: een alomvattende clusterfuck.

Niet íets verkeerd gedaan, maar alles tegelijk. Een onmetelijk brede rode baan, onderbroken door een witte schouderpartij. Overal rode strepen: op de schouders, in de zij, onderaan. Dubbele biezen overal waar je het maar verzinnen kunt. Ajax loopt er dit seizoen bij als een koelkastmagneet van Arsenal. Dat zal ons leren.

Wat de eigen-schuld-doctrine zo mooi maakt, is de eruit voortvloeiende overtuiging dat Ajax dit seizoen vier prijzen kan winnen: landstitel, KNVB-beker, Europa League én een fatsoenlijk thuisshirt voor seizoen 2024-2025. Niets te verliezen, extra veel te winnen. Op naar de quadruple.

