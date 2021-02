Ajax kampioen, jaar in jaar uit? Dat gaat niet gebeuren

Een paar weken geleden leek vrijwel iedereen zeker te weten dat Ajax een rampzalige januarimaand tegemoetging: een harde thuisnederlaag tegen PSV, de grote wraak van AZ en daarna algehele crisis.

Een lange neus zal ik niet maken naar die mensen, want ik verwachtte die rampmaand eerlijk gezegd ook, maar dan zonder het verkneukelen. Wel vind ik het wonderlijk dat diezelfde lui nu ineens vrezen dat het Nederlandse voetbal een jarenlange Ajaxhegemonie te wachten staat.

(Ik ben dol op oubollige voetbalwoorden als hegemonie: op zichzelf geen voetbalwoorden, maar in de praktijk vrijwel alleen nog voetbaltaal, net als winkelhaak, vlaggetjesdag en va-banque. Maar dat terzijde.)

Ajax kampioen, jaar in jaar uit, zoals Bayern in Duitsland, Juventus in Italië en Paris Saint- Germain in Frankrijk, tot je er strontziek van wordt. En maar Champions Leaguegeld binnenharken, zodat de voorsprong nóg groter wordt.

Langdurige Ajaxhegemonie lijkt me saai, onwenselijk en zelfs voor Ajax uiteindelijk een slechte zaak. Daarover geen meningsverschil. Alleen, ik zie ’m nog niet zo, die onverbiddelijke alleenheerschappij.

Sinds de laatste ‘schaal’ van Frank de Boer (2014) zijn alweer bijna zeven seizoenen verstreken waarin Ajax welgeteld één keer landskampioen werd: in 2019, na vier titelloze jaren. Vorig jaar rond deze tijd wisten de huidige hegemonievrezers bijna allemaal zeker dat AZ kampioen ging worden. Zelfs een eenmalige titelprolongatie leken ze toen niet erg te vrezen.

Ik zie een eventuele Ajax­hegemonie ook niet lang aanhouden. Tussen Ajax en Bayern zal namelijk één cruciaal verschil blijven bestaan: bij Ajax gaan elke zomer de beste spelers weg.

Lieve bangerds, wij Ajacieden zouden een abonnement op de schaal óók een dooie boel vinden. Maar mocht de huidige voorsprong op PSV inderdaad de prelude van zo’n Ajaxhegemonie zijn, mogen we het dan eerst een jaartje of drie, vier écht meemaken? Een klein hegemonietje maar. Als de boel dan nog niet op z’n Ajax’ in elkaar gesodemieterd is, slaan we daarna sámen hegemoniealarm. Deal?

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de podcast Branie en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

