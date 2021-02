Ajax: er staat veel op het spel voor directeur en coach

Heeft Ajax net de landstitel min of meer veilig gesteld, krijgt het de ene klapband na de andere. In een fase die voor Marc Overmars en vooral Erik ten Hag cruciaal is omdat het zwaartepunt van het clubbeleid nu op maximaal presteren in de Europa League ligt. Na de uitschakeling in de Champions League moet daarin geleverd worden om de internationale status op peil te houden. Dat is ook de voornaamste reden geweest om tussentijds Sébastien Haller voor het recordbedrag van 22,5 miljoen euro te halen.

Er staat dus veel op het spel voor de directeur en de coach. Misschien is het daarom niet geheel toevallig dat juist nu berichten rondcirkelen dat Overmars bij Barcelona in de belangstelling staat en Ten Hag bij Borussia Mönchengladbach. Of dat eigenlijk klopt? Het leidt wel af van de situatie dat hun posities binnen Ajax mogelijk ter discussie staan.

Aanvankelijk leek vooral Ten Hag op de prestaties in Europa afgerekend te worden, maar door het bizarre incident met Haller heeft ineens Overmars er een bulk strafpunten bij. Zijn functie, directeur voetbalzaken, maakt hem verantwoordelijk voor de spelerslijsten die bij de Europese voetbalunie (Uefa) worden ingeleverd. Mogelijk dat een ander vergeten is de naam Haller aan te vinken, maar Overmars blijft eindverantwoordelijk.

Intussen wordt een beoordeling van Ten Hag complexer. Zonder de mogelijk voor een jaar geschorste Andre Onana en Haller wordt het helemaal een helse klus om op 18 en 25 februari ten koste van Lille de volgende ronde te halen. Een doemscenario nadat de Europese subtoppers Valencia, Getafe en Atalanta al wisten te voorkomen dat Ajax na het succesjaar 2019 aansluiting zou houden bij de internationale top. Een speerpunt nu de mondiale elite druk doende is met het opzetten van een Super League, waar de club absoluut bij wil horen.

Eliminatie door Lille kan daarom tot de conclusie leiden, dat presteren op het internationale speelveld een stap te ver is voor Ten Hag. Goed genoeg voor Nederland, niet voor Europa. Een hard oordeel als gevolg van de risicovolle bedrijfsvoering, die financieel gecompenseerd moet worden door inkomsten uit internationaal voetbal en verkoop van spelers.

Juist in dat opzicht dreigt Ajax twee blauwe ogen op te lopen. De ploeg gaat straks verzwakt Europa in en daarna lopen talentvolle spitsen als Brian Brobbey en Julian Rijkhoff gratis de deur uit. Allebei suggereren ze dat het zicht op een basisplaats onvoldoende is, terwijl harde concurrentie toch een wezenlijk onderdeel is van topvoetbal. Dat de aankoop van Haller voor een ‘ander gevoel’ bij Brobbey heeft gezorgd, is daarom niet iets om wakker van te liggen, wel dat hij gratis vertrekt. Want waarom is zijn driejarige verbintenis niet tussentijds opengebroken, in plaats van te onderhandelen in zijn laatste contractjaar?

Kortom, er staan bij Ajax enkele pittige functioneringsgesprekken op de rol.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl.