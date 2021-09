Ajax draait warm voor een Super League 2.0

Ajax gaat weer los en zit zelfs op een recordgemiddelde van ruim vier doelpunten per wedstrijd. Intussen wint Bayern München met 7-0 van Bochum en Inter Milaan met 6-1 van Bologna. De natuur doet z’n werk en de wederkerende monsterscores gaan ervoor zorgen dat de topclubs straks weer toe zijn aan meer competitie. Zo komt de veel besproken Superliga er alsnog.

Dat was begin 2021 al bijna het geval, maar het door Real Madrid, Juventus en Barcelona geleide project had de contouren van een paniekaanval, omdat Real en Barcelona ook een oplossing zochten om hun miljardenschuld snel te saneren.

Dat probleem heeft Ajax niet. De club heeft de boel zowel sportief als financieel fantastisch op orde. En zo wordt ook Ajax een steeds interessanter doelwit voor de Europese voetbalunie (Uefa) en wereldvoetbalfederatie (Fifa).

Dat wordt vooral volgend jaar voelbaar als van 21 november tot 18 december in Qatar het WK wordt gehouden. Na twee coronajaren wordt het seizoen dan weer negatief beïnvloed omdat een via corruptie toegewezen WK gewoon doorgaat. Voor het derde jaar op rij gaat dat de topclubs veel geld kosten, omdat al in het najaar de competities worden gestaakt en de supporters het daarna met uitgebluste vedetten moeten doen.

Ter vergelijking: er staan dit jaar tussen 21 november en 18 december twee interlands van Oranje op het programma en voor Ajax drie speelronden in de Champions League. Die moeten vanwege het WK in 2022 dus ergens in het ook al stampvolle 2023 worden ingehaald.

Deze week lekte uit dat de Fifa vanaf 2028 zelfs iedere twee jaar een WK wil organiseren. Met als gevolg dat Uefa-baas Aleksander Ceferin weer ­woedend is op Fifa-maatje Gianni Infantino en heeft aangegeven dat de 55 Europese bonden dit initiatief gaan boycotten.

Terwijl beide bobo’s een half jaar geleden nog broederlijk naast elkaar stonden in hun strijd tegen de rebellerende topclubs. Ceferin ging er toen even aan voorbij dat Infantino een jaar eerder nog een kopie van de Champions League had willen op­zetten. Een Fifa Club World Cup met 24 teams, een budget van 1 miljard euro en tot 25 miljoen aan startgeld per Europese deelnemer.

Zoals Infantino in 2018 al een aanbod van 25 miljard dollar had gekregen van Japanse en Arabische investeerders om vijf WK’s voor clubs en vijf mondiale Nations Leagues te organiseren. Ook een ondergraving van de Champions League.

Nu de Uefa en Fifa opnieuw met elkaar overhoop liggen – wie het meeste recht op de topspelers krijgt – opent dat weer deuren voor de topclubs om als lachende derde zelf met een Super League 2.0 op de proppen te komen. Want dat die er gaat komen, is een kwestie van tijd. Op den duur gaan al die 5-0’s van Ajax toch vervelen.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl