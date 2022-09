Ajax beleeft een historische hoogconjunctuur. De uitslag van Liverpool-Ajax verandert daar niets aan

Mijlpaal: vorige week kuierde Ajax ontspannen de top 10 van de Uefa-ranking voor clubs binnen, berekend over het lopende seizoen en de vier ervoor. Simpel gezegd: Ajax hoorde de voorbije jaren tot de tien best presterende clubs in Europa.

Dat is onwaarschijnlijk knap. De club beleeft een historische hoogconjunctuur, eigenlijk al sinds 2017, teleurstellende avonden ten spijt. De uitslag van Liverpool-Ajax, wat die ook wordt, verandert daar niets aan. We hebben het hier over een prestatiepeil gedurende vijf jaar; niet over een momentopname.

Vrolijke boel in allerlei opzichten. In de rust van Ajax-Heerenveen klampte een aangeschoten medesupporter me aan. Hij deed zijn verfomfaaide Ajaxshirt omhoog om me te laten zien dat op zijn buik in enigszins onvaste letters ‘Moulin Rouge’ was geschreven, zo te zien met merkstift. “Ken je de Moulin Rouge?” vroeg hij. Die kende ik wel.

Hij vertelde hoe het zo gekomen was. Met zijn maten had hij dat theater bezocht. Een der dames had hem op een houten stoel geplant. Voor zijn neus had ze een merkstift in haar vrouwelijkheid geplaatst als een vlaggenstok in een vlaggenstokhouder en daarmee, al schootdansend, de etablissementsnaam op zijn buik genoteerd.

“Best een keurig handschrift, toch?” vroeg de jongen.

Nou ja, hándschrift, dacht ik, maar ik besloot me te beperken tot instemmend knikken. Voor mijn geestesoog kreeg het begrip ‘met de punt naar voren spelen’ een nieuwe dimensie.

Mohammed Kudus maakte 3-0. We gaven elkaar juichend een high five, waarna zijn lodderige blik ernstiger werd. “Probleem is: het wil er niet af. Ik heb het al geprobeerd in de wc. Het gaat niet weg. Straks moet ik naar mijn vrouw. Wat moet ik nu doen?”

Dat wist ik niet, maar iets anders wist ik wel. Als indicator van algehele Ajaxjolijt spartelt de Uefa-ranking in hulpeloze ontoereikendheid, momenteel. Ik zou haast zeggen: het is met geen pen te beschrijven.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.