Afscheid: ik nam mijn vaders Toyota mee naar het westen

Achteruit reed ik van mijn vader weg.

Ik zat in de kleine, zwarte auto die van hem was geweest.

Ik beëindigde zijn leven nog een keer, zou je kunnen zeggen.

Ergens in de nazomer, een paar maanden voor zijn dood, had hij de auto onder de carport naast het huis geparkeerd. Hij remde, de auto stond stil. Hij trok de handrem aan en draaide met de sleutel de motor uit. Handelingen die hij al duizenden keren had verricht.

Geen idee of hij zich realiseerde dat het misschien de laatste keer was, of een van de laatste keren.

Begin oktober zei hij me dat hij had beslist dat zijn auto voor mij was. Ik was de enige zoon zonder. (Mijn moeder rijdt geen auto.)

Het was tevens de handtekening onder zijn eindigende leven, want zolang de auto daar stond, zolang het kentekenbewijs in zijn portemonnee zat, had hij de illusie dat hij nog weg kon.

Hij gaf de hoop ten afscheid een hand, en mij de papieren. Hij stond erop dat we het meteen zouden regelen, hij wilde dat nog meemaken. Iets wat hij af kon vinken, waar hij zich geen zorgen meer om hoefde te maken.

In onze ogen iets dat ook later geregeld kon worden, maar hij werd zelfs nog een beetje giftig. Het moest nú, verdomme.

Bij een postpunt achter in een drogisterij op een klein, wat zielloos winkelplein in de buurt regelden we de overdracht. Het was binnen een paar minuten gebeurd. Ik zag hoe van zijn kentekenbewijs een stuk werd afgeknipt.

De kleine, zwarte auto was van mij.

Vervolgens liet ik de auto ruim twee maanden onder de carport staan. Ik weet niet precies waarom.

Vindt je moeder dat geen naar gezicht? vroeg iemand. Want zo leek het toch alsof hij er nog steeds was.

Misschien had ik zelf nog geen afscheid van hem genomen.

Maar na de 85ste verjaardag van mijn moeder, die we twee weken gleden vierden in herberg Het Onland in D., was het zover. Ik nam de wagen mee naar het westen.

We zaten eerst een tijdje in de auto.

Overal sporen van hem. In een vakje een paar mondkapjes, in weer een ander vakje een steenharde spons. Een brillendoekje.

M. haalde uit haar deur een stapel kaarten en folders.

Een wandelkaart van Bergherbos/Montferland, een folder van Die Schwanenburg zu Kleve, een van Het bijzondere bomenpad van Huis Verwolde, een plattegrond van Winterswijk (en een brochure waar je daar orchideeën kon vinden), een plattegrond van Biotopwildpark Anholter Schweiz, een Falk-wegenkaart van Nederland.

En een cd van De Kast.

In mijn deur alleen ruitenkrabbers en een wisser met spons. De blauwe parkeerschijf.

Ik zat eigenlijk iets te ver achteruit, en zou de stoel naar voren moeten halen.

Maar ik deed het niet. Ik liet de stoel staan in de stand van mijn vader, en reed weg.

