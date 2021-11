Afpilsen bij de katholieke hockeymeisjes, daar loop je wel wat vervelende meters voor

Dat Ajax tegen Heracles en Go Ahead Eagles op 0-0 bleef steken, maar van RKC wél dik won, lag kennelijk aan de hernieuwde bereidheid van de spelers om, in het Ten Hags, ‘vervelende meters’ af te leggen.

Supporters wisten al langer dat je voor een leuk avondje RKC vervelende meters moet maken. Waalwijk is de enige eredivisiestad zonder treinstation. Toen ik er voor het eerst uit de schommelende streekbus stapte, klampten we na enig dwalen een wat angstig kijkende man aan die zijn hond uitliet. De weg naar het RKC-stadion wist hij niet. Volgens hem had Waalwijk geen stadion.

We legden nog wat vervelende meters af, tot we ons realiseerden dat we pal voor het RKC-terrein stonden. We hadden er al zoekend een rondje omheen gelopen. Het knusse Mandemakers Stadion was toen nog een konijnenren onder een straatlantaarn, met de onbedoeld grappige naam ‘Olympia’.

De beloning voor al die vervelende meters was vaak vorstelijk. Ik herinner me drumband Wilhelmina, die in 2002 het veld niet wenste te verlaten. Toen de driftige scheidsrechter fanfare en dansmariekes eindelijk de poort uit had gedirigeerd, marcheerden ze vrolijk toeterend nog een rondje rond het stadion, terwijl RKC en Ajax alweer voetbalden.

Nog zo’n cadeau: keeper Khalid Sinouh. Het Ajaxvak wist: als je die maar lang genoeg blijft jennen, gaat ‘ie terugpraten en slaat hij vroeg of laat een flater. Na afloop was hij dan weer niet te beroerd om de Ajaxsupporters sportief te bedanken voor het vertier.

En dan moest het heerlijkste nog komen: afpilsen bij de buren, in de opengestelde kantine van KMHC, de Katholieke Mixed Hockey Club.

Zondag werd RKC–Ajax voor de tweede opeenvolgende keer voor lege tribunes gespeeld. Thuis dagdroomde ik over KMHC. Schuimend kantinebier, getapt door een katholiek hockeymeisje met een paardenstaart; dan kijk je niet op een vervelend metertje meer of minder.

