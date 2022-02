Adviezen aan de Navo: zo winnen we van de Russen zonder loopgraven en veldslagen

Generaal Holman (vier sterren) werd uitgenodigd op het hoofdkwartier van de Navo.

De grote vraag was: hoe bestrijden we Rusland?

“Vechten met boots on the ground, tanks, bommen, granaten, luchtmacht is zo ouderwets,” begon generaal Holman, “er zijn andere, betere strategieën om Rusland klein te krijgen.” Hij verwijderde zich van de stafkaarten en zei: “Als je de Russen echt wil treffen, moet je zorgen dat je een asielzoekersstroom naar ze op gang brengt. Dan raakt het land al verzwakt en dat vergt enorm veel aandacht. Je zorgt dan dat het land innerlijk verdeeld raakt. Dat is overal zo.”

De generaals uit de andere landen knikten.

“Verder,” ging generaal Holman door, “moeten we zorgen dat de Russische universiteiten woke gaan worden.”

“Woke, generaal?”

“Woke ja. Dat verzwakt het wetenschappelijk bedrijf. En dat verzwakt het land. Dat is ook overal zo.”

“Verdomd,” zeiden de generaals.

“En verder moeten we, desnoods met fake news, de Russische bevolking duidelijk maken dat ze veel te veel CO 2 uitstoten en verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van de aarde.”

“Stel dat dat lukt, wat hebben we daaraan?” vroeg een generaal.

“Als de Russen er iets aan gaan doen, kost dat zoveel geld, dat je domweg geen goede defensie meer op touw kan zetten. Dat is overal zo.”

“Ja, daar hebt u gelijk in. Heeft u nog meer ideeën om het land te verzwakken?”

“Om er nog even op door te gaan… De Russische boeren moeten dan ontevreden worden, zodat ze in hun tractoren naar Moskou gaan om te demonstreren. Daarmee leg je een land plat.”

“Goehoed…”

“Verder moeten we ze zogenaamd moderne onderwijsmethoden laten invoeren. Daar moet een plan voor komen. Je moet zorgen dat onderwijzers ontevreden worden zodat je een tekort krijgt aan onderwijzend personeel.”

“Natuurlijk. Dat geldt natuurlijk ook voor de zorg!”

“Heel goed, u begint mijn strategie door te krijgen. Zorg dat het zorgpersoneel ontslag neemt en je land raakt onmiddellijk verzwakt.”

“Geweldig generaal, Holman. Heeft u nog meer ideeën?”

“Ja hoor. Bied de jeugd gratis games aan en zorg voor goksites waar de jeugd makkelijk bij kan. En natuurlijk ook zorgen voor mdma in het leger, en coke. The works.”

“Maar hoe demoraliseren we de leiders?”

“Op de ouderwetse manier. Zorg voor MeToo-gevallen. Dat is makkelijk en het volk gaat toch anders naar de leiders kijken. Zo gaan we zeker van de Russen winnen.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.