Actie AZ is strategisch in het voordeel van FC Utrecht

Stel dat niet FC Utrecht en AZ, maar Feyenoord en Ajax naar de Europese voetbalunie (Uefa) waren gestapt. Zou het spelen van de bekerfinale dan voor de KNVB onbespreekbaar zijn gebleven en had de eerste ticket voor de Champions League dan niet ter discussie komen te staan?

Het is niet uitgesloten dat, onder druk van Feyenoord, het legioen en de media, de bekerfinale dan wel gespeeld zou zijn. Niet vriendschappelijk, maar voor zowel de ‘dennenappel’ als directe plaatsing voor de Europa League.

Met een gerichte lobby en de benodigde voorzorgsmaatregelen zou het kabinet echt niet te beroerd zijn geweest om voor 1 september voor één wedstrijd dispensatie te ver­lenen.

Maar er is niet gelobbyd. Omdat niet Feyenoord protesteert, maar FC Utrecht. En als KNVB loop je in principe de traditionele top 3 niet voor de voeten.

Als de Uefa niet had ingegrepen, 24 uur voordat de KNVB het seizoen 2019/2020 ongeldig wilde verklaren en de Europese tickets op basis van de eindstand van de competitie 2018/2019 zou gaan verdelen, dan was PSV en niet AZ voor de Champions League aangemeld.

Omdat dit vorige week al is aangestipt, daarom nu de casus van FC Utrecht. Net als AZ voelt de club zich door de KNVB niet serieus genomen. Waarom wordt zelfs niet overwogen om voor 1 september die ene wedstrijd om een serieuze hoofdprijs te spelen? Zonder publiek en desnoods in een volledig af te sluiten omgeving (Papendal of KNVB Campus in Zeist). Maar de KNVB weigert een vinger uit te steken.

Het maakt duidelijk dat KNVB-directeur Eric Gudde een overlever is. Iemand die zich door de traditionele top 3 in de rug gedekt voelt en de neus ophaalt voor clubs als AZ, FC Utrecht, Cambuur en De Graafschap. Dus worden mails niet beantwoord en telefoontjes niet opgenomen.

Nadat Champions Leaguedeelname dankzij de Uefa veilig is gesteld probeert AZ nu via dezelfde instantie ook de achter de bestuurstafel vastgestelde eindstand van de eredivisie te corrigeren. Gudde suggereert dat dit een gesloten boek is, maar dat is onjuist. Pas medio juni wordt bepaald of de toewijzing van Europese tickets volgens de door de Uefa aangegeven criteria heeft plaatsgevonden.

In dat oordeel worden de klachten van AZ en FC Utrecht meegewogen. Daarom is de actie van de Alkmaarders strategisch ook in het voordeel van de Utrechters. Twee maken tenslotte meer indruk dan één. Het zorgt er in ieder geval voor dat de Uefa scherper gaat beoordelen of de KNVB richting de vijf Nederlandse inschrijvingen inderdaad het in de richtlijnen omschreven ‘explore all options’ heeft toegepast. Daarom kan FC Utrecht blijven hopen, omdat de KNVB inzake de bekerfinale nooit in oplossingen heeft gedacht.

Dat zou wat zijn. De Uefa die eerst AZ redt en vervolgens FC Utrecht vlot trekt.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport in Het Parool.

Reageren? j.degroot@parool.nl.