‘Achterblijvers in Moskou kijken weg. Gebruiken drank en drugs. Alles om aan de werkelijkheid te ontkomen’

Ik dronk op onze redactie een kopje koffie met Aliona. Ze was net vanuit Moskou aangekomen met haar 76-jarige moeder, haar dochter van zestien en hun huisdieren. De hond, kat en zelfs hun rat hebben ze meegenomen.

In haar oude leven was Aliona hoofdredacteur van de Russische Cosmopolitan – een echte it-girl die party’s in Moskou, Milaan en Parijs afliep en op de eerste rij van modeshows zat. Nu zat ze onopgemaakt tegenover mij, een slobbertrui en spijkerbroek aan en crocs aan haar voeten.

“Ik kon er niet meer tegen in Moskou. Probeer maar eens weg te komen met de hele familie. Ik heb weken van de ene naar de andere ambassade gerend. Uiteindelijk wilde Duitsland (haar vader woonde daar enige tijd) ons binnenlaten. Je hebt geen idee hoe opgelucht ik ben. Ik ben natuurlijk veel te naïef geweest. Eerst dacht ik dat er geen oorlog zou komen en daarna dat er wel een oplossing zou komen. Nu weet ik dat misschien onze kinderen ooit kunnen terugkeren naar Moskou. Wij niet. Er is te veel gebeurd. De mensen die achterblijven kijken weg. Het is een overlevingsmechanisme, maar je wordt er zo depressief van. Veel drinken en drugs. Alles om maar te ontsnappen aan de werkelijkheid. Met mijn dochter liep het ook verkeerd. Zij werd via sociale media verleid om drugs te verkopen. Toen ik boos werd, zei ze: ‘Mama, we hebben toch geen toekomst meer.’ Ze brak mijn hart en ik wist: we moeten weg.”

“En je man?” vroeg ik.

“Ex-man zul je bedoelen. Die vecht nu in de Donbas – aan de kant van de Russen! Dat geloof je toch niet, de vader van mijn dochter! Hij scheldt me uit voor verrader, omdat ik fel tegen de oorlog ben. Hij noemt alle Oekraïners nazi’s en wilde niet dat zijn dochter naar het ‘verdorven’ Europa ging.”

Op haar telefoon laat Aliona foto’s van haar ex-man zien. Een beer van een kerel in gevechtstenue, machinegeweer in de hand met op de achtergrond een smeulend dorp.

“Zie je zijn kogelvrije vest? Daar is hij zo trots op. Van Amerikaanse makelij. Afgepakt van een Oekraïense soldaat.”

Ik ben er even stil van.

“Hij was een lieve man,” zei Aliona, “eerst gingen zijn zaken niet goed, toen kwam de scheiding en uiteindelijk zat hij alleen maar op de bank tv te kijken.”

“De oorlog gaf hem een nieuwe identiteit, nieuw zelfvertrouwen. Nu is hij kapitein, een echte kerel, voor sommigen een held zelfs. Hij stuurt geld voor zijn dochter, want het leger betaalt goed. Ik snap het mechanisme, maar het is afschuwelijk om hier onderdeel van te moeten zijn.”

“Het krankzinnige is nog dat ik helemaal niet Russisch ben. Geboren en getogen in Charkov, Oekraïne. Ik kwam pas begin jaren negentig onder Gorbatsjov naar Moskou. Zijn kleindochter is een van mijn beste vriendinnen. Mijn vader waarschuwde me destijds nog en zei ‘Rusland wordt nooit wat’. Maar ik zag de kansen en beleefde dertig prachtige jaren in Moskou. Ik dacht oprecht dat we een nieuw, modern Rusland hadden opgebouwd. Toen de oorlog begon moest ik eerst mijn moeder uit de ruïnes van Charkov zien te halen. En nu moet ik in Europa een nieuw leven zien op te bouwen.’

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.